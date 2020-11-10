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Треть денежных переводов из Украины в 2020 году ушли в Россию. Инфографика НБУ

10.11.2020, 17:18
Треть денежных переводов из Украины в 2020 году ушли в Россию. Инфографика НБУ - Фото
Фото: depositphotos.com

По предварительным оценкам Национального банка Украины, наибольшая сумма денежных переводов из Украины в январе-сентябре 2020 года была оправлена в Россию. Об этом Нацбанк сообщил на своей Facebook странице. 

Из общей суммы денежных переводов из Украины за отчетный период – $575 млн – в Россию было переведено 30% суммы или $172,5 млн, говорится в сообщении.

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В топ-5 стран по объемам переводов из Украины также входят: Грузия ($92 млн), Азербайджан ($28 млн), Турция ($23 млн) и Польша ($23 млн).

За девять месяцев текущего года объем переводов в Украину составил $8,4 млрд. Из них из США – $1,5 млрд, Италии –  $1,1 млрд, Израиля – $1 млрд, России – $588 млн, и Германии – $504 млн.  

Увеличился объем денежных переводов внутри Украины – на 27% по сравнению с девятью месяцами прошлого года –  до 178,5 млрд грн.

Почти 80% переводов внутри Украины проходило через тройку лидеров внутригосударственных систем: NovaPay (46% внутри Украины), Укрпошта (20%), Украинская платежная система (12%).

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Роман Брыль
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