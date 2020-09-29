Украинцев вербуют для переводов денег. В НБУ рассказали, как избежать тюрьмы: видео
В интернете активизировались мошенники, предлагающие украинцам работу по осуществлению денежных переводов, при этом такие переводы на самом деле представляют собой операции по "отмыванию" нелегальных доходов. Об этом сообщил Национальный банк.
"Из-за карантина многие люди остались без работы и ищут новые предложения на рынке труда. Однако мы не советуем соглашаться на первое попавшееся предложение заработка, даже если оно выглядит очень привлекательным", – подчеркивают в НБУ.
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Подобные объявления злоумышленников с предложением удаленной работы и хорошей зарплаты часто появляются в интернете.
Мошенники сообщают, что опыт работы не является обязательным, однако нужно иметь банковский счет, принимать и переводить платежи.
Подобные объявления должны настораживать, поскольку таким образом преступники вербуют так называемых денежных мулов или дропов. Это люди, помогающие "отмывать" нелегальные доходы, полученные от:
- торговли наркотиками;
- торговли людьми;
- кражи средств с платежных карт.
"Будьте осторожны! Эта деятельность – незаконна, за нее можно попасть за решетку. В любой ситуации следует оставаться честным человеком. Лучше поискать другое предложение от достойного работодателя", – предупреждают в Нацбанке.
- В начале сентября НБУ дал советы украинцам, как не стать жертвой мошенников.
- В середине сентября в Нацбанке сообщили о том, что за первое полугодие нынешнего года зафиксировано 47 500 случаев мошенничества с платежными картами и банковскими счетами украинцев на общую сумму 86,4 млн грн.
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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".
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