Сколько мошенники украли с платежных карт украинцев: данные НБУ

В январе-июне зафиксировано 47 500 случаев мошенничества с платежными картами и банковскими счетами украинцев на общую сумму 86,4 млн грн, тогда как за первое полугодие 2019 года было зафиксировано 34 700 таких случаев на общую сумму 72,6 млн грн. Об этом сообщается на Facebook-странице Национального банка.

Удельный вес убытков от мошеннических операций в общем объеме всех операций с платежными картами невелик. В первом полугодии 2020 года он составил лишь 0,0048% (за аналогичный период 2019 года – 0,0043%).

"В то же время мы осознаем, что для каждого отдельного человека, который понес убытки из-за мошенников, это может быть существенным и, конечно, неприятным случаем", – отмечают в НБУ.

Средний размер потерь на одну мошенническую операцию в первом полугодии нынешнего года уменьшился до 1819 грн (с 2100 грн в январе-июне 2019 года).

Также уменьшается количества банков, клиенты которых пострадали от мошеннических операций. В первом полугодии этого года о таких убытках отчитались 27 банков-участников карточных платежных систем (40% от общего количества банков), а в первом полугодии 2019 года – 30 банков-участников (44% от общего количества банков).

Почему количество мошеннических операций увеличилось

В НБУ связывают увеличение количества и объема мошеннических операций в нынешнем году с активным переходом украинцев на безналичные расчеты после введения карантинных мероприятий.

После введения карантина вырос спрос населения на покупки онлайн, дистанционное обслуживание, безналичные расчеты картами.

Поскольку в целом безналичных операций с картами стало больше, увеличилось и количество мошеннических случаев.

Что предпринимает НБУ для борьбы с мошенничеством

В июле нынешнего года НБУ запустил информационную кампанию #ШахрайГудбай, цель которой – помочь украинцам изучить основные правила платежной безопасности.

Совместно с ассоциацией членов платежных систем ЕМА и при поддержке Агентства США по международному развитию USAID Нацбанк разработал антимошенническую онлайн-игру "Одолей мошенника". Эта игра призвана помочь украинцам развить и улучшить собственные навыки кибербезопасности и защиты от более чем 80 видов платежного и интернет-мошенничества.

В августе в Нацбанке сообщили о намерении повысить уровень безопасности и улучшить киберзащиту в сфере перевода средств.

В начале сентября НБУ дал советы украинцам, как не стать жертвой мошенников.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

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