Как не стать жертвой мошенников. Финансовый номер телефона и советы НБУ

Мошенники часто стремятся получить доступ к финансовым телефонам украинцев, чтобы завладеть их деньгами. В Национальном банке дали советы, как не стать жертвой мошенников.

Что такое финансовый номер телефона

Номер телефона, который используется для входа в интернет-банкинг или для идентификации при обращении в банк, называется финансовым.

Он привязан к банковскому счету физлица. На этот номер поступают коды подтверждения операций, пароли от банков, информация о балансе средств на счетах.

Как мошенники получают доступ к финансовому телефону

Клиенты банков часто сообщают свой финансовый номер телефона друзьям, знакомым и даже незнакомым людям, оставляют в анкетах при опросах на различных сайтах и ​​так далее.

Мошенники часто охотятся за финансовым телефоном, чтобы похитить деньги со счетов, потратить их в обычном магазине или на интернет-сайтах или же взять онлайн-кредиты на имя жертвы.

Без ведома жертвы мошенники перевыпускают ее sim-карту как "потерянную", после чего получают доступ к счетам.

Как уберечься от мошенников

Необходимо с предосторожностью относиться к звонкам незнакомцев и к неожиданному пополнению мобильного счета.

Чтобы защитить финансовый номер, рекомендуется:

- перейти на контракт с мобильным оператором;

- не разглашать свой финансовый номер телефона;

- отключить услугу удаленной замены sim-карты у своего мобильного оператора;

- установить pin-код на sim-карту со сложным 8-значным паролем, а также установить пароль блокировки телефона;

- зарегистрироваться в онлайн-кабинете мобильного оператора.

В случае появления сомнений в той или иной ситуации можно обратиться на горячую линию Национального банка по телефону 0 800 505240.

В июле банкиры рассказали о популярных видах финансового мошенничества .

Также в июле Нацбанк предупредил украинцев об участившихся случаях мошенничества, когда гражданам звонят ночью под видом полицейских или медиков.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

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