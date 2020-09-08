Как не стать жертвой мошенников. Финансовый номер телефона и советы НБУ
Мошенники часто стремятся получить доступ к финансовым телефонам украинцев, чтобы завладеть их деньгами. В Национальном банке дали советы, как не стать жертвой мошенников.
Что такое финансовый номер телефона
Номер телефона, который используется для входа в интернет-банкинг или для идентификации при обращении в банк, называется финансовым.
Он привязан к банковскому счету физлица. На этот номер поступают коды подтверждения операций, пароли от банков, информация о балансе средств на счетах.
Как мошенники получают доступ к финансовому телефону
Клиенты банков часто сообщают свой финансовый номер телефона друзьям, знакомым и даже незнакомым людям, оставляют в анкетах при опросах на различных сайтах и так далее.
Мошенники часто охотятся за финансовым телефоном, чтобы похитить деньги со счетов, потратить их в обычном магазине или на интернет-сайтах или же взять онлайн-кредиты на имя жертвы.
Без ведома жертвы мошенники перевыпускают ее sim-карту как "потерянную", после чего получают доступ к счетам.
Как уберечься от мошенников
Необходимо с предосторожностью относиться к звонкам незнакомцев и к неожиданному пополнению мобильного счета.
Чтобы защитить финансовый номер, рекомендуется:
- перейти на контракт с мобильным оператором;
- не разглашать свой финансовый номер телефона;
- отключить услугу удаленной замены sim-карты у своего мобильного оператора;
- установить pin-код на sim-карту со сложным 8-значным паролем, а также установить пароль блокировки телефона;
- зарегистрироваться в онлайн-кабинете мобильного оператора.
В случае появления сомнений в той или иной ситуации можно обратиться на горячую линию Национального банка по телефону 0 800 505240.
- В июле банкиры рассказали о популярных видах финансового мошенничества.
- Также в июле Нацбанк предупредил украинцев об участившихся случаях мошенничества, когда гражданам звонят ночью под видом полицейских или медиков.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".
Комментарии