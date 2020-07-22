НБУ призывает украинцев не перечислять деньги "ночным" мошенникам

Национальный банк предупредил украинцев об участившихся случаях мошенничества, когда гражданам звонят ночью под видом полицейских или медиков. Об этом сообщается на Facebook-странице регулятора.

"Вы тоже слышали о таких случаях: ночью звонит сотрудник полиции или больницы с сообщением, что ваш ребенок или другой родственник попал в беду и нужно срочно перечислить деньги на определенный счет? Если такое случилось с вами, то скорее всего вы попали в руки мошенника. Ведь это - классическая мошенническая схема", - отмечается в сообщении.

В такой ситуации НБУ советует:

- ни в коем случае не перечислять деньги, а сначала позвонить ребенку или родственнику;

- если дозвониться к близкому человеку невозможно, нужно попросить звонящего передать трубку ребенку или родственнику, который якобы попал в беду;

- позвонить на 102 или сообщить киберполиции о мошеннике.

"Помните! Никому и никогда нельзя сообщать реквизиты вашей платежной карты! Сомневаетесь в той или иной ситуации? Звоните на горячую линию Национального банка: 0 800 505240", - советует НБУ.

По данным регулятора, за 2019 год мошеннические операции составили 0,0042% от общего объема всех операций с платежными картами украинцев (в 2018 году этот показатель составлял 0,0092%).

То есть на 1 млн грн расходных операций с использованием платежных карт в 2019 году лишь 42 гривны приходилось на незаконные действия или сомнительные операции.

Количество незаконных операций с платежными картами украинцев в 2019 году составило 71 900, а средняя сумма одной незаконной операции – 2 100 грн.

В мае НБУ сообщил о том, что за первый квартал количество безналичных операций с платежными картами выросло почти на четверть.

В начале июля банкиры рассказали о популярных видах мошенничества с платежными картами.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

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