Борьба с мошенничеством: НБУ хочет сделать более безопасным перевод средств

Национальный банк планирует повысить уровень безопасности и улучшить киберзащиту в сфере перевода средств. Об этом сообщается на сайте НБУ.

"Учитывая массовый переход пользователей платежных услуг в онлайн в период карантина, важным приоритетом для центрального банка является необходимость максимально обезопасить их от возможных инцидентов информационной безопасности", - отмечается в сообщении.

С этой целью Нацбанк предложил участникам платежного рынка совместно выработать новые требования к защите информации в сфере платежных систем.

Регулятор хочет после консультаций с участниками рынка установить требования относительно:

- построения системы защиты информации и кибербезопасности;

- порядка действий при обнаружении кибератак, которые снижают надежность функционирования платежных систем.

Новые требования будут распространяться на:

- платежные организации платежных систем, созданные резидентами Украины;

- операторов услуг платежной инфраструктуры;

- участников-резидентов платежных систем, созданных резидентами или нерезидентами Украины.

Планируется предпринять следующие шаги:

- внедрить риск-ориентированный подход к защите информации, в зависимости от суммы возможных убытков;

- установить требования к использованию средств защиты информации;

- определить политику управления доступом;

- создать предпосылки для минимизации количества мошеннических операций и киберинцидентов в сфере перевода средств;

- повысить защиту пользователей платежных услуг.

НБУ уже разработал соответствующий проект постановления "О защите информации и киберзащите в платежных системах" и вынес его на общественное обсуждение.

Предложения к данному проекту участники рынка могут направлять регулятору до 7 сентября.

В июле НБУ предупредил украинцев об участившихся случаях финансового мошенничества.

. В начале августа НБУ сообщил о том, что в Украине заработала система электронных платежей в режиме 23/7

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

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