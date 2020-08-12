Борьба с мошенничеством: НБУ хочет сделать более безопасным перевод средств
Национальный банк планирует повысить уровень безопасности и улучшить киберзащиту в сфере перевода средств. Об этом сообщается на сайте НБУ.
"Учитывая массовый переход пользователей платежных услуг в онлайн в период карантина, важным приоритетом для центрального банка является необходимость максимально обезопасить их от возможных инцидентов информационной безопасности", - отмечается в сообщении.
С этой целью Нацбанк предложил участникам платежного рынка совместно выработать новые требования к защите информации в сфере платежных систем.
Регулятор хочет после консультаций с участниками рынка установить требования относительно:
- построения системы защиты информации и кибербезопасности;
- порядка действий при обнаружении кибератак, которые снижают надежность функционирования платежных систем.
Новые требования будут распространяться на:
- платежные организации платежных систем, созданные резидентами Украины;
- операторов услуг платежной инфраструктуры;
- участников-резидентов платежных систем, созданных резидентами или нерезидентами Украины.
Планируется предпринять следующие шаги:
- внедрить риск-ориентированный подход к защите информации, в зависимости от суммы возможных убытков;
- установить требования к использованию средств защиты информации;
- определить политику управления доступом;
- создать предпосылки для минимизации количества мошеннических операций и киберинцидентов в сфере перевода средств;
- повысить защиту пользователей платежных услуг.
НБУ уже разработал соответствующий проект постановления "О защите информации и киберзащите в платежных системах" и вынес его на общественное обсуждение.
Предложения к данному проекту участники рынка могут направлять регулятору до 7 сентября.
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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".
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