Заробитчане увеличили денежные переводы в Украину

Работающие за границей украинцы в сентябре 2020 года перевели в страну $1,098 млрд, что на 5,58%, или на $58 млн больше, чем в сентябре прошлого года ($ 1,04 млрд). Об этом сообщает пресс-служба Национального банка (НБУ).

По данным НБУ, за январь-сентябрь 2020 году объем денежных переводов упал на 2,5% или $220 млн до $8,48 по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году ($ 8,7 млрд).

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НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неформальные каналы поступления денег. В сентябре неформальным каналам в Украине было переведено $42 млн.

За девять месяцев через банки в Украине перевели $3,4 млрд, что на $653 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года ($2,74 млрд).

По данным Всемирного банка, заробитчане перевели в Украину в 2019 году рекордные $15,8 млрд. По данным Нацбанка, эта цифра значительно ниже - $12 млрд.

В Нацбанке прогнозируют, что денежные переводы украинских рабочих из-за границы сократятся на 20% – до $10 млрд.

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Наталия Софиенко

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