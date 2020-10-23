НБУ разрешил участникам финрынка и почтовым операторам обслуживать денежные переводы
Национальный банк Украины разрешил небанковским финансовым учреждениям и операторам почтовой связи передавать другим таким же учреждениям или операторам свои полномочия по проведению операций по приему наличности для дальнейшего ее перевода. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Для перевода наличности небанковские финучреждения или операторы почтовой связи должны заключить между собой соответствующие договора, говорится в сообщении. Также они должны иметь лицензию НБУ на перевод денег в национальной валюте без открытия счета и являются платежными организациями и/или участниками платежной системы.
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"Такое нововведение к порядку проведения операций по приему наличности в гривнях для дальнейшего их перевода даст возможность компаниям расширить сферу бизнес-деятельности, а потребителям – выбирать удобные для них пункты обслуживания", – объясняет Нацбанк.
Также, НБУ определил, что пункт предоставления услуг – это рабочее место сотрудника, оборудованное необходимыми техсредствами и ПО, позволяющие сформировать электронный документ на перевод наличности и передавать информацию в банк или платежным системам в режиме реального времени.
Постановление НБУ вступило в силу с 23 октября.
- 6 октября 2020 года Национальный банк Украины принял решение о создании департамента надзора за рынком небанковских финансовых услуг.
- 13 октября НБУ сообщил о сокращении количества небанковских финансовых учреждений.
- 22 октября Национальный банк в третий раз подряд сохранил учетную ставку на уровне 6%. Также Нацбанк обновил прогноз учетной ставки до конца 2022 года: регулятор ожидает повышение до 7,5% в четвертом квартале 2021.
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