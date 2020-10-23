НБУ разрешил участникам финрынка и почтовым операторам обслуживать денежные переводы

Национальный банк Украины разрешил небанковским финансовым учреждениям и операторам почтовой связи передавать другим таким же учреждениям или операторам свои полномочия по проведению операций по приему наличности для дальнейшего ее перевода. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Для перевода наличности небанковские финучреждения или операторы почтовой связи должны заключить между собой соответствующие договора, говорится в сообщении. Также они должны иметь лицензию НБУ на перевод денег в национальной валюте без открытия счета и являются платежными организациями и/или участниками платежной системы.

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"Такое нововведение к порядку проведения операций по приему наличности в гривнях для дальнейшего их перевода даст возможность компаниям расширить сферу бизнес-деятельности, а потребителям – выбирать удобные для них пункты обслуживания", – объясняет Нацбанк.

Также, НБУ определил, что пункт предоставления услуг – это рабочее место сотрудника, оборудованное необходимыми техсредствами и ПО, позволяющие сформировать электронный документ на перевод наличности и передавать информацию в банк или платежным системам в режиме реального времени.

Постановление НБУ вступило в силу с 23 октября.

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Роман Брыль

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