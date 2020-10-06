НБУ создал департамент надзора за рынком небанковских финуслуг

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение о создании департамента надзора за рынком небанковских финансовых услуг, сообщает пресс-служба НБУ.

Департамент будет осуществлять пруденциальный надзор за рынком небанковских учреждений.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

В состав департамента войдут три управления и один отдел:

– управление надзора за страховым рынком;

– управление надзора за кредитными союзами;

– управление надзора за финансовыми компаниями;

– отдел внедрения надзорных процедур.

Главные функции департамента:

– безвыездный надзор на индивидуальной и консолидированной основе;

– оперативное реагирование на факты нарушения участниками рынка требований законодательства и нормативно-правовых актов Национального банка, применение адекватных мер воздействия;

– определение при осуществлении надзора связанных с небанковскими учреждениями лиц и осуществления контроля за операциями с такими лицами;

– контроль за соблюдением небанковскими учреждениями требований законодательства Украины по вопросам проведения внутреннего и внешнего аудита.

Департамент входит в блок пруденциального надзора, куратором которого является первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова.

Читайте также

В октябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "о сплите". Закон предусматривает ликвидацию Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг и распределение полномочий по регулированию финансового рынка между Национальным банком Украины (НБУ) и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

С 1 июля 2020 года НБУ стал регулятором страховых, лизинговых, финансовых компаний, кредитных союзов, ломбардов и бюро кредитных историй.

В августе НБУ создал комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности небанковских финансовых услуг.

5 октября Совет НБУ выразил недоверие заместителям главы НБУ Катерине Рожковой и Дмитрию Сологубу.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сергей Чигирь

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.