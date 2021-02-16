"Рейдерский захват". ПриватБанк год не может продать "дом Брежнева" в Днепре: фото

Хозяйственный суд Днепропетровской области уже в четвертый раз заблокировал проведение торгов на открытом аукционе ГП "СЕТАМ" по продаже офисного и административного комплекса в центре Днепра (так называемого "дома Брежнева"), который принадлежит ПриватБанку. Речь идет об офисных помещениях общей площадью более 5500 кв м.

Как сообщает пресс-служба ПриватБанка, соответствующее решение суда от 8 февраля по делу № 904/669/21 получили организаторы торгов. Оно останавливает проведение аукциона. ПриватБанк сообщил, что подает апелляцию на такое решение суда.

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В банке заявляют, что очередной иск о запрете проведения продажи и предоставления первоочередного права покупки арендаторам здания, поданный благотворительной организацией "Днепропетровский областной благотворительный фонд "Люди, события, время", фактически является рейдерским захватом собственности ПриватБанка.

"Поскольку договор аренды помещения истек еще в 2018 году и не был продлен владельцем объекта – ПриватБанком, пребывание арендаторов в здании в настоящее время является незаконным и нарушает права собственника на свободный и распоряжения помещением", – заявляют в банке.

В ПриватБанке подчеркнули, что банк является владельцем объекта недвижимости – офисного и административного центра по адресу: г. Днепр, спуск Крутогорный, 1 еще с 2004 года. При переходе права собственности часть комплекса – так называемый "дом Брежнева" не имел статуса памятника культуры местного значения, в реестрах национального и местного значения памяти "достопримечательностей культурного наследия этот объект не значится.

"Согласно Закону "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", наделение этого объекта статусом памятника является противоправным и невозможным", – заявляют в банке.

В январе 2020 года ПриватБанк выставил на продажу административно-общественный комплекс в центре Днепра, включающий историческое здание, известное как "дом Брежнева". Банк оценил лот в 100 млн грн. В СЕТАМ заявляли, что лот является очень привлекательной инвестицией: комплекс расположен в центральном районе города, неподалеку от набережной. Дом известен тем, что когда-то там жил Леонид Брежнев, советский государственный и партийный деятель, занимавший руководящие должности в СССР в течение 18 лет.

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Юрий Тарасовский

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