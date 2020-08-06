ПриватБанк вызвали в суд по делу о депозитах Суркисов на $200 млн

ПриватБанк получил повестку о вызове на судебное заседание Печерского районного суда Киева по иску офшорных компаний. Об этом сообщает пресс-служба государственного банка.

Заседание назначено на 16: по Киеву сегодняшнего дня.

Согласно сообщению, офшорные компании требуют обязать органы Государственной исполнительной службы взыскать с ПриватБанка средства.

В то же время в банк обращают внимание, что по состоянию на сегодняшний день истек трех летний срок, установленный законодательством, на принудительное взыскание.

"Рассмотрение дела будет осуществлять судья Вовк, при том, что материалы дела были истребованы Верховным судом для рассмотрения кассационной жалобы ПриватБанка на определение об обеспечении", - говорится в сообщении банка.

В феврале Печерский суд подтвердил обязанность ПриватБанка выполнять условия депозитных договоров с офшорными компаниями братьев Игорем и Григорием Суркисов, не дожидаясь решения суда по сути и апелляции, которую банк в апреле проиграл. Речь идет о более чем $200 млн шести офшорных компаний, которые были размещены на счетах Кипрского филиала ПриватБанка в 2012-2014 годах, а также о процентах, начисленных до 17 февраля 2020 года.

Решением НБУ в 2016 году Суркисы были признаны инсайдерами ПриватБанка, в связи с чем их деньги были конвертированы в капитал банка при национализации. НБУ указывал, что Игорь Суркис и Коломойский - акционеры телеканала "1+1", что свидетельствует о такой связи.

Богдан Заика

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