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ПриватБанк проиграл компаниям Суркисов суд на $250 млн

ПриватБанк проиграл компаниям Суркисов суд на $250 млн
15.04.2020, 14:59

Суд обязал ПриватБанк выплатить офшорным компаниям Суркисов депозиты на $250 млн

Апелляционный суд Киева отклонил жалобу юристов государственного ПриватБанка на решение Печерского райсуда о фактическом взыскании с банка $250 млн, которые хранились на депозитах шести компаний, связанных с бизнесменами Григорием и Игорем Суркисами в кипрском филиале ПриватБанка до национализации.

Согласно разъяснению суда, банк должен выполнить условия депозитных договоров, заключенных с компаниями Camerin Investments, Sunnex Investments, Tamplemon Investments, Berlini Commercial, Lumil Investments, Sofinam Investments (все – Великобритания). Речь идет о выплате суммы вкладов и процентов – всего $250 млн или около 7 млрд грн.

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ПриватБанк настаивал на том, что исполнение договоров невозможно, поскольку депозиты были конвертированы в капитал банка во время национализации, как средства, принадлежащие, по определению НБУ, связанным лицам с экс-собственниками Привата Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

Особенность сегодняшнего решения – суд фактически разрешил принудительное взыскание средств с ПриватБанка несмотря на то, что решений по существу спора пока не было. Взыскание, согласно определению суда, выступает обеспечением по иску компаний Суркисов, которые в ряде параллельных процессов оспаривают связанность с Коломойским и Боголюбовым.

Подробнее о деле читайте в материале: Офшоры Суркисов, Минюст, ПриватБанк. Откуда взялось дело о взыскании с госбанка $250 млн

Марина Кучук, Сергей Шевчук
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ПриватБанк братья Суркисы
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