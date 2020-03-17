Правление ПриватБанка пытаются лишить премий через суд

Окружной административный суд Киева получил от "профсоюза ПриватБанка" иск к Национальному банку, в котором организация просит обязать регулятора выдать акт о запрете начислять и выплачивать премии за 2019 год председателю правления Петру Крумханзлу и всем членам правления. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Кроме того, в иске есть требование признать противоправной бездеятельность НБУ, которая, по мнению истца, заключается в не издании такого акта.

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Вместе с иском суд получил заявление о его обеспечении, в котором профсоюз просит запретить ПриватБанку начислять и выплачивать премии за 2019 год Крумханзлу и всем членам правления до рассмотрения административного дела по существу.

В суде отмечают, что рассматривают правовые основания для принятия мер обеспечения иска и открытия производства по делу.

Главу ПриватБанка Крумханзла пытаются лишить должности через суды. Было открыто два производства по иску организации, которая называет себя профсоюзом сотрудников ПриватБанка и требует отставки Крумханзла и набсовета финучреждения.

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