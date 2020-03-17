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Правление ПриватБанка пытаются лишить премий через суд

Правление ПриватБанка пытаются лишить премий через суд
17.03.2020, 18:49

"Профсоюза ПриватБанка" подал иск с требованием запретить выплату премий за 2019 год главе и членам правления банка

Окружной административный суд Киева получил от "профсоюза ПриватБанкаиск к Национальному банку, в котором организация просит обязать регулятора выдать акт о запрете начислять и выплачивать премии за 2019 год председателю правления Петру Крумханзлу и всем членам правления. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Кроме того, в иске есть требование признать противоправной бездеятельность НБУ, которая, по мнению истца, заключается в не издании такого акта.

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Вместе с иском суд получил заявление о его обеспечении, в котором профсоюз просит запретить ПриватБанку начислять и выплачивать премии за 2019 год Крумханзлу и всем членам правления до рассмотрения административного дела по существу.

В суде отмечают, что рассматривают правовые основания для принятия мер обеспечения иска и открытия производства по делу.

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Андреева Анна
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ПриватБанк Петр Крумханзл профсоюз ПриватБанка
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