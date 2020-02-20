Окружной админсуд Киева открыл дело против главы ПриватБанка

Окружной админсуд Киева 13 февраля открыл производство по иску "Первичной профсоюзной организации сотрудников ПриватБанка", которая требует от Национального банка уволить главу правления Привата Петра Крумханзла. Об этом пишет Finbalance со ссылкой на данные в судебном реестре.

Кроме Крумханзла, в иске упоминаются еще двое сотрудников финучреждения. Свое требование так называемый "профсоюз" обосновывает "несоблюдением требований закона о безупречной деловой репутации".

Суд назначил подготовительное заседание в деле на 16 марта в 15:15.

Согласно данным госреестра, "Первичная профсоюзная организация сотрудников акционерного общества коммерческого банка ПриватБанк" была зарегистрирована 19 июня 2019 года в Днепре. Ее директором значится Максим Вячеславович Шевченко.

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