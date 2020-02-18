Дело "1+1". Суркис подал иск против Порошенко и Гонтаревой - НВ

Иск против Петра Порошенко в лондонский суд подал только один из братьев Суркисов - Игорь, а также шесть связанных с ним компаний, а соответчиком по иску является экс-глава Национального банка (НБУ) Валерия Гонтарева. Об этом пишет НВ Бизнес.

По данным издания, иск был подан не в Лондонский международный арбитраж, а в Высокий суд Лондона (где рассматривается дело ПриватБанка) 17 декабря 2019-го.

Разница в том, что для арбитража нужна так называемая "арбитражная оговорка", которая может быть только в контракте. "Если бы был арбитраж - значит была оговорка, и значит 100% был контракт. А так как пошли в Высокий суд - не ясно был договор, или нет", - пояснил изданию собеседник, знакомый с практикой судов в британской юрисдикции.

Договор мог быть устным либо иным образом неформальным, и еще придется доказывать его существование. Сам Порошенко уверяет, что никакого контракта никогда не существовало.

Также издание отмечает, что Гонтарева может быть упомянута в иске с целью упрощения доступа в английский суд, поскольку наличие соответчика, который проживает в Британии, увеличивает шансы открытия дела. Сама экс-глава НБУ в комментарии изданию сказала, что не видела текста иска и недоумевает, при чем она к нему.

Иск Суркиса-младшего поддержали шесть компаний: Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP.

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