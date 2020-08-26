Проминвестбанк отсудил $44 млн у компании Григоришина

Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск Проминвестбанка к компании Энерджи Сервис о взыскании задолженности по кредитному договору от 2014 года в сумме $41,2 млн и 75,5 млн грн. Решение суда опубликовано на сайте реестра судебных решений, пишет finbalance.

Ранее, в 2018 году хозсуд Киева по требованию Проминвестбанка арестовал счета Энерджи Сервис и Запорожтрансформатора в рамках дела о возврате задолженности в размере $32,9 млн.

Обе компании связывают с Константином Григоришиным, пишет издание. В госреестре основателем Энерджи Сервис указан Дмитрий Признюк и две кипрские компании. Конечным бенефициаром Запорожтрансформатора значится гражданин Швейцарии Леонид Пивоваров.

В октябре 2019 года хозсуд Запорожской области открыл производство о банкротстве Запорожтрансформатора по инициативе компании. Сумма задолженности Запорожтрансформатора перед банками-кредиторами составляла 10,1 млрд грн, а стоимость заложенного имущества – 1,36 млрд.

Долговые требования Проминвестбанка к Запорожтрансформатору составляют 6,4 млрд. грн.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.