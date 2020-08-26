Проминвестбанк отсудил $44 млн у компании Григоришина
Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск Проминвестбанка к компании Энерджи Сервис о взыскании задолженности по кредитному договору от 2014 года в сумме $41,2 млн и 75,5 млн грн. Решение суда опубликовано на сайте реестра судебных решений, пишет finbalance.
Ранее, в 2018 году хозсуд Киева по требованию Проминвестбанка арестовал счета Энерджи Сервис и Запорожтрансформатора в рамках дела о возврате задолженности в размере $32,9 млн.
Обе компании связывают с Константином Григоришиным, пишет издание. В госреестре основателем Энерджи Сервис указан Дмитрий Признюк и две кипрские компании. Конечным бенефициаром Запорожтрансформатора значится гражданин Швейцарии Леонид Пивоваров.
В октябре 2019 года хозсуд Запорожской области открыл производство о банкротстве Запорожтрансформатора по инициативе компании. Сумма задолженности Запорожтрансформатора перед банками-кредиторами составляла 10,1 млрд грн, а стоимость заложенного имущества – 1,36 млрд.
Долговые требования Проминвестбанка к Запорожтрансформатору составляют 6,4 млрд. грн.
- В октябре сразу две крупные компании из группы Энергетический стандарт российско-украинского бизнесмена Константина Григоришина заявили о банкротстве - Запорожтрансформатор и Луганское энергетическое объединение.
- 3 декабря 2019 года в рамках дела о банкротстве ЧАО Запорожтрансформатор к должнику поступили требования банков на общую сумму более 10 млрд грн. В частности, заявленные требования Проминвестбанка составили 6,1 млрд грн, Сбербанка - 2,2 млрд грн, ING Bank N.V. - 741 млн грн, ИНГ Банка - 214,2 млн грн, Укрэксимбанка - 459,6 млн грн, Райффайзен Банка Аваль - 435,7 млн грн, ТАСкомбанка - 213,9 млн грн.
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