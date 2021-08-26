UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Проминвестбанк внесен в категорию проблемных

26.08.2021, 09:22
Проминвестбанк внесен в категорию проблемных - Фото
Проминвестбанк (Фото: depositphotos.com)

Национальный Банк Украины отнес АО "Проминвестбанк"  в категории проблемных из-за несоблюдения банком нормативного значения коэффициента чистого стабильного финансирования (NSFR) с 01.04.2021. Об этом пишет Finbalance.

У Проминвестбанка есть 120 дней на проведение мероприятий, чтобы обеспечить выполнение норматива ликвидности NSFR состоянию на 01.09.2021 и соблюдать его в дальнейшем. Об этом свидетельствуют данные, приведенные Проминвестбанком при рассмотрении Окружного админсуда Киева дела №640 / 16910/21 (истцом в которой является ЗАО "Фортуна", связанное с Игорем Коломойским и его партнерами).

Согласно требованиям НБУ, значение норматива NSFR у банков с 01.04.2021 должно быть не менее 80%, с 01.10.2021 – не менее 90%, с 01.04.2022 – не менее 100%. При этом значение NSFR в Проминвестбанка на 01.04.2021 было 29,45%, на 01.05.2021 – 27,43%, на 01.06.2021 – 27,49%, на 01.07.2021 – 28,37%, а на 01.08. 2021 – 98,13%.

По данным НБУ, на 1 августа 2021 года Проминвестбанк также нарушал норматив риска общей длинной открытой валютной позиции (Л13-1; должно быть не более 10%), который у него составил 128,25%, и норматив риска общей короткой открытой валютной позиции (Л13 -2, должно быть не более 10%), который у него был 137,3%.

В случае невыполнения банком взятых на себя обязательств перед регулятором, НБУ признает Проминвестбанк неплатежеспособным.

По данным НБУ, по состоянию на 1 января 2021 года 99,77% акций Проминвестбанка принадлежало российскому Внешэкономбанку (ВЭБ). В сентябре 2018 года Апелляционный суд Киева наложил арест на акции Проминвестбанка, который принадлежал российскому ВЭБу. Арест был наложен по ходатайству компаний олигарха Игоря Коломойского и его партнеров в качестве взыскания с РФ компенсации за недвижимость, отобранную у компаний в результате аннексии Крыма.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Проминвестбанк НБУ
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 