Проминвестбанк внесен в категорию проблемных

Национальный Банк Украины отнес АО "Проминвестбанк" в категории проблемных из-за несоблюдения банком нормативного значения коэффициента чистого стабильного финансирования (NSFR) с 01.04.2021. Об этом пишет Finbalance.

У Проминвестбанка есть 120 дней на проведение мероприятий, чтобы обеспечить выполнение норматива ликвидности NSFR состоянию на 01.09.2021 и соблюдать его в дальнейшем. Об этом свидетельствуют данные, приведенные Проминвестбанком при рассмотрении Окружного админсуда Киева дела №640 / 16910/21 (истцом в которой является ЗАО "Фортуна", связанное с Игорем Коломойским и его партнерами).

Согласно требованиям НБУ, значение норматива NSFR у банков с 01.04.2021 должно быть не менее 80%, с 01.10.2021 – не менее 90%, с 01.04.2022 – не менее 100%. При этом значение NSFR в Проминвестбанка на 01.04.2021 было 29,45%, на 01.05.2021 – 27,43%, на 01.06.2021 – 27,49%, на 01.07.2021 – 28,37%, а на 01.08. 2021 – 98,13%.

По данным НБУ, на 1 августа 2021 года Проминвестбанк также нарушал норматив риска общей длинной открытой валютной позиции (Л13-1; должно быть не более 10%), который у него составил 128,25%, и норматив риска общей короткой открытой валютной позиции (Л13 -2, должно быть не более 10%), который у него был 137,3%.

В случае невыполнения банком взятых на себя обязательств перед регулятором, НБУ признает Проминвестбанк неплатежеспособным.

По данным НБУ, по состоянию на 1 января 2021 года 99,77% акций Проминвестбанка принадлежало российскому Внешэкономбанку (ВЭБ). В сентябре 2018 года Апелляционный суд Киева наложил арест на акции Проминвестбанка , который принадлежал российскому ВЭБу. Арест был наложен по ходатайству компаний олигарха Игоря Коломойского и его партнеров в качестве взыскания с РФ компенсации за недвижимость, отобранную у компаний в результате аннексии Крыма.

10 августа суд удовлетворил иск российской госкорпорации Внешэкономбанк (ВЭБ.РФ) и признал недействительной продажу 99,7% акций АО "Проминвестбанк" на аукционе.

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Наталия Софиенко

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