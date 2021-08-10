Суд признал продажу Проминвестбанка недействительной по иску российского ВЭБа

Суд удовлетворил иск российской госкорпорации Внешэкономбанк (ВЭБ.РФ) и признал недействительной продажу 99,7% акций АО "Проминвестбанк" на аукционе. Такое решение 5 августа принял Северный апелляционный суд Киева, сообщает Finbalance.

Суд удовлетворил иск из-за нарушений при проведении аукциона. Согласно решению суда, перед продажей была проведена уценка 25% акций банка. Это произошло вопреки постановлению Верховного суда и свидетельствует о продаже по заниженной цене, говорится в документе. Также покупатель не согласовал сделку с Национальным банком Украины, считает суд.

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По результатам аукциона акции банка купило ООО "ФК "Фортифай" за 268,7 млн грн. Издание связывало компанию с окружением бизнесмена Игоря Коломойского.

Теперь Министерство юстиции обязано вернуть Фортифай 268,7 млн грн, которые компания заплатила за акции банка.

По данным НБУ, по состоянию на 1 января 2021 года 99,77% акций Проминвестбанка принадлежало российскому Внешэкономбанку (ВЭБ). В сентябре 2018 года Апелляционный суд Киева наложил арест на акции Проминвестбанка , который принадлежал российскому ВЭБу. Арест был наложен по ходатайству компаний олигарха Игоря Коломойского и его партнеров в качестве взыскания с РФ компенсации за недвижимость, отобранную у компаний в результате аннексии Крыма.

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Александр Мясищев

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