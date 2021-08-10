Суд признал продажу Проминвестбанка недействительной по иску российского ВЭБа
Суд удовлетворил иск российской госкорпорации Внешэкономбанк (ВЭБ.РФ) и признал недействительной продажу 99,7% акций АО "Проминвестбанк" на аукционе. Такое решение 5 августа принял Северный апелляционный суд Киева, сообщает Finbalance.
Суд удовлетворил иск из-за нарушений при проведении аукциона. Согласно решению суда, перед продажей была проведена уценка 25% акций банка. Это произошло вопреки постановлению Верховного суда и свидетельствует о продаже по заниженной цене, говорится в документе. Также покупатель не согласовал сделку с Национальным банком Украины, считает суд.
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По результатам аукциона акции банка купило ООО "ФК "Фортифай" за 268,7 млн грн. Издание связывало компанию с окружением бизнесмена Игоря Коломойского.
Теперь Министерство юстиции обязано вернуть Фортифай 268,7 млн грн, которые компания заплатила за акции банка.
- В июне 2019 года ВЭБ подал иск против Украины в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма. В августе 2019 года арбитраж встал на сторону ВЭБа и запретил Украине продавать Проминвестбанк. 4 марта 2020 года на аукционе ПФТС было продано 99,77% акций Проминвестбанка за 268,7 млн грн. Покупателем было ООО "ФК "Фортифай". По данным Finbalance, основатели и бенефициары ООО были связаны с Игорем Коломойским. 16 сентября Киевский апелляционный суд – в иске ВЭБа против Министерства юстиции Украины – отказался признать решение арбитра Стокгольмского суда об остановке принудительной реализации 99,77% акций Проминвестбанка. 4 февраля Активы Проминвестбанка снова арестовали по иску компании Коломойского. Позже отказал ВЭБу в признании продажи банка недействительной и признал Проминвестбанк "alter ego" России. В июле Северный апелляционный суд Киева снова отказал ВЭБу в снятии ареста с акций банка.
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