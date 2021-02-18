Продажа Проминвестбанка. Суд отклонил иск ВЭБа и признал его "alter ego" России
18.02.2021, 16:18
Проминвестибанк (Фото: Nick Shevchenko/Google Maps)
Суд отклонил иск российской госкорпорации Внешэкономбанк (ВЭБ.РФ) о признании недействительной продажу 99,77% акций АО "Проминвестбанк". Такое решение 11 февраля принял Хозсуд Киева, сообщает Finbalance.
Суд установил тождество имущества ВЭБа и Российской Федерации. Суд признал, что корпорация выполняет функции государства и является его "alter ego", отклонив отрицания ВЭБа.
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"Имущество ВЭБа на территории Украины может использоваться для для взыскания долгов Российской Федерации", – говорится в решении суда.
По данным НБУ, по состоянию на 1 января 2021 года 99,77% акций Проминвестбанка принадлежало российскому Внешэкономбанку (ВЭБ). В сентябре 2018 года Апелляционный суд Киева наложил арест на акции Проминвестбанка, который принадлежал российскому ВЭБу. Арест был наложен по ходатайству компаний олигарха Игоря Коломойского и его партнеров в качестве взыскания с РФ компенсации за недвижимость, отобранную у компаний в результате аннексии Крыма.
- В июне 2019 года ВЭБ подал иск против Украины в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма. В августе 2019 года арбитраж встал на сторону ВЭБа и запретил Украине продавать Проминвестбанк.
- 4 марта 2020 года на аукционе ПФТС было продано 99,77% акций Проминвестбанка за 268,7 млн грн. Покупателем было ООО "ФК "Фортифай". По данным Finbalance, основатели и бенефициары ООО были связаны с Игорем Коломойским.
- 16 сентября Киевский апелляционный суд – в иске ВЭБа против Министерства юстиции Украины – отказался признать решение арбитра Стокгольмского суда об остановке принудительной реализации 99,77% акций Проминвестбанка.
- 4 февраля Активы Проминвестбанка снова арестовали по иску компании Коломойского.
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