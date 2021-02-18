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Продажа Проминвестбанка. Суд отклонил иск ВЭБа и признал его "alter ego" России

18.02.2021, 16:18
Продажа Проминвестбанка. Суд отклонил иск ВЭБа и признал его
Проминвестибанк (Фото: Nick Shevchenko/Google Maps)

Суд отклонил иск российской госкорпорации Внешэкономбанк (ВЭБ.РФ) о признании недействительной продажу 99,77% акций АО "Проминвестбанк". Такое решение 11 февраля принял Хозсуд Киева, сообщает Finbalance. 

Суд установил тождество имущества ВЭБа и Российской Федерации. Суд признал, что корпорация выполняет функции государства и является его "alter ego", отклонив отрицания ВЭБа. 

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"Имущество ВЭБа на территории Украины может использоваться для для взыскания долгов Российской Федерации", – говорится в решении суда. 

По данным НБУ, по состоянию на 1 января 2021 года 99,77% акций Проминвестбанка принадлежало российскому Внешэкономбанку (ВЭБ). В сентябре 2018 года Апелляционный суд Киева наложил арест на акции Проминвестбанка, который принадлежал российскому ВЭБу. Арест был наложен по ходатайству компаний олигарха Игоря Коломойского и его партнеров в качестве взыскания с РФ компенсации за недвижимость, отобранную у компаний в результате аннексии Крыма.

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Александр Мясищев
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Проминвестбанк внешэкономбанк ВЭБ.РФ фортифай
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