Продажа Проминвестбанка. Суд отклонил иск ВЭБа и признал его "alter ego" России

Суд отклонил иск российской госкорпорации Внешэкономбанк (ВЭБ.РФ) о признании недействительной продажу 99,77% акций АО "Проминвестбанк". Такое решение 11 февраля принял Хозсуд Киева, сообщает Finbalance.

Суд установил тождество имущества ВЭБа и Российской Федерации. Суд признал, что корпорация выполняет функции государства и является его "alter ego", отклонив отрицания ВЭБа.

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"Имущество ВЭБа на территории Украины может использоваться для для взыскания долгов Российской Федерации", – говорится в решении суда.

По данным НБУ, по состоянию на 1 января 2021 года 99,77% акций Проминвестбанка принадлежало российскому Внешэкономбанку (ВЭБ). В сентябре 2018 года Апелляционный суд Киева наложил арест на акции Проминвестбанка , который принадлежал российскому ВЭБу. Арест был наложен по ходатайству компаний олигарха Игоря Коломойского и его партнеров в качестве взыскания с РФ компенсации за недвижимость, отобранную у компаний в результате аннексии Крыма.

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Александр Мясищев

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