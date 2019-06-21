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21.06.2019, 09:14

Российский ВЭБ подал иск в арбитраж Стокгольма против Украины

Российский ВЭБ подал иск в арбитраж Стокгольма против Украины

ВЭБ собирается взыскать с Украины убытки, причиненные его дочке - Проминвестбанку

Внешэкономбанк (ВЭБ) России подал иск в арбитраж Торговой палаты Стокгольма к Украине и собирается взыскать с Украины убытки, причиненные дочернему банку Проминвестбанк. Об этом сообщают Ведомости со ссылкой на пресс-релиз банка.

В ВЭБ считают, что за последние несколько лет власти Украины нарушили все гарантии, ранее представленные в инвестиционном соглашении.

"Начиная с 2014 г. Украина... систематически дискриминирует российских инвесторов. Политика украинских властей направлена на разрушение бизнеса российских банков", - заявил старший вице-президент правового блока ВЭБа Игорь Краснов.

ВЭБ стал собственником Проминвестбанка в 2008 г. Финансовый институт инвестировал в его развитие около $2,7 млрд, отмечается в сообщении.

В госкорпорации считают, что из-за действий украинских властей эти инвестиции были обесценены.

Проминвестбанк - один из двух оставшихся в Украине банков с российским капиталом. Его ключевой акционер - российский государственный Внешэкономбанк. По итогам первого квартала 2019-го Проминвест вошел в пятерку самых прибыльных украинских банков (633 млн грн).

Ранее сообщалось, что Сбербанк, Проминвестбанк, ВТБ отстояли свое имущество в суде.

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Теги: стокгольмский арбитраж, Проминвестбанк, ВЭБ
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