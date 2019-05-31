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31.05.2019, 10:22

Сбербанк, Проминвестбанк, ВТБ отстояли свое имущество в суде

Сбербанк, Проминвестбанк, ВТБ отстояли свое имущество в суде

Украинские "дочки" российских банков избежали повторного ареста имущества, на которое претендуют "приватовцы"

Верховный Суд не удовлетворил жалобу частного исполнителя и оставил без изменений постановления Киевского апелляционного суда, которыми по требованию Сбербанка, ВТБ Банка и Проминвестбанка был снят арест с их движимого и недвижимого имущества. Об этом сообщает Finbalance.

Активы "дочек" российских госбанков были арестованы частным исполнителем по решению Апелляционного суда Киева от 05.09.2018 г., которым в свою очередь было удовлетворено ходатайство ряда компаний, связанных с Игорем Коломойским и его партнерами, об аресте акций и имущества Сбербанка, Проминвестбанка, ВТБ Банка.

Отменяя постановления об аресте имущества апелляционный суд указал, что должником в этом деле является Российская Федерация, а не банки с российским госкапиталом. Кроме того, суд отметил, что частный исполнитель не может быть исполнителем судебного решения, должником по которому является государство.

Отказываясь удовлетворить жалобу частного исполнителя на постановления Киевского апелляционного суда от 20.11.2018 г. и 06.12.2018 г., Верховный Суд обратил внимание в т.ч. на свое постановление от 25.01.2019 г., в котором также констатировалось, что в рамках этого спора арест должен налагаться на имущество непосредственно России, а не на имущество "дочек" российских госбанков.

Напомним, что суд арестовал имущество "дочек" российсих банков в качестве обеспечение иска "приватовцев" на выполнение в Украине решения международного арбитражного суда Гааги (Нидерланды) от 02.05.2018 г. о взыскании $139 млн (плюс $20 млн процентов) c Российской Федерации в лице Министерства юстиции РФ в качестве компенсации за недвижимое имущество, отобранное у "приватовских" структур в Крыму после его аннексии Россией.

Российские СМИ писали, что после аннексии Крыма русская оккупационная администрация "национализировала" 87 объектов, принадлежащих Коломойскому и группе Приват. Как отмечалось, в число "национализированных" объектов вошли санаторий Форос, два детских оздоровительных комплекса, корпус оздоровительного комплекса Таврия площадью более 3,8 тыс. кв. м и турбаза Нива Яйла в поселке Горный под Ялтой. Среди активов оказались также 36 автозаправок Укртатнафты, склад горюче-смазочных материалов в Симферополе и пункт налива сжиженного газа в Керчи.

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Теги: втб, Проминвестбанк, Сбербанк
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