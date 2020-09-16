Продажа Проминвестбанка. Минюст выиграл суд у российского ВЭБ
Киевский апелляционный суд отказался удовлетворить заявление российского Внешэкономбанка (ВЭБ) по делу о признании и предоставлении разрешения на исполнение решения арбитра Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма, которым по требованию ВЭБ было обязано Министерство юстиции Украины остановить принудительную реализацию 99,77% акций Проминвестбанка. Об этом сообщает Finbalance.
Суд согласился с доводами министерства юстиции, что решение арбитра было вынесено по спору, которое не подпадает под условия арбитражного соглашения, а значит, "арбитр не имел юрисдикции выносить решения против Украины в этом деле".
Суд подчеркнул, что "государство Украина было лишено возможности развернуто изложить свою позицию по делу по причинам, никак не зависящим от нее".
- В течение 2019 года Проминвест закрыл почти все свои отделения в Украине, оставив только одно в Киеве, и готовился сдать лицензию.
- 4 августа Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на снятие ареста с 99% акций Проминвестбанка.
- 28 августа Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск Проминвестбанка к компании Энерджи Сервис и Запорожтрансформатору о взыскании задолженности по кредитному договору от 2014 года в сумме $41,2 млн и 75,5 млн грн. Обе компании связывают с Константином Григоришиным.
- 11 сентября Северный апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Проминвестбанка об отмене решения хозсуда Киева от 5 мая 2020 года оставить в силе арест активов банка
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