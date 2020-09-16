Продажа Проминвестбанка. Минюст выиграл суд у российского ВЭБ

Киевский апелляционный суд отказался удовлетворить заявление российского Внешэкономбанка (ВЭБ) по делу о признании и предоставлении разрешения на исполнение решения арбитра Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма, которым по требованию ВЭБ было обязано Министерство юстиции Украины остановить принудительную реализацию 99,77% акций Проминвестбанка. Об этом сообщает Finbalance.

Суд согласился с доводами министерства юстиции, что решение арбитра было вынесено по спору, которое не подпадает под условия арбитражного соглашения, а значит, "арбитр не имел юрисдикции выносить решения против Украины в этом деле".

Суд подчеркнул, что "государство Украина было лишено возможности развернуто изложить свою позицию по делу по причинам, никак не зависящим от нее".

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Наталия Софиенко

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