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Проминвестбанк проиграл очередную апелляцию. Активы банка остаются под арестом

11.09.2020, 11:58
Проминвестбанк проиграл очередную апелляцию. Активы банка остаются под арестом - Фото
Фото: depositphotos.com

Северный апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Проминвестбанка об отмене решения хозсуда Киева от 5 мая 2020 года оставить в силе арест активов банка. Об этом сообщает finbalance. 

Решение об аресте акций Проминвестбанка, его имущества, имущественных прав, счетов в других банках, запрете проводить ликвидацию и реорганизацию, принял хозяйственный суд Киева в марте 2020 года по требованию компании Крым Девелопмент.

Банк пытался через апелляционные суды снять арест с активов.

Крым Девелопмент связывают с Игорем Коломойским, уточняет finbalance. Это одна из компаний, которая на основании решения Арбитражного суда Гааги, получила право взыскать с России компенсацию за недвижимость, потерянную после аннексии Крыма.

Пакет акций Проминвестбанка в размере 99,77% был продан на аукционе биржей ПФТС 4 марта за 268,7 млн грн. Победителем аукциона стала финансовая компания Фортифай.

Продажу оспорила в суде Крым Девелопмент, указывая, что аукцион был проведен с нарушением законодательства, а цена продажи была заниженной.

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Роман Брыль
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