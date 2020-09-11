Проминвестбанк проиграл очередную апелляцию. Активы банка остаются под арестом
Северный апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Проминвестбанка об отмене решения хозсуда Киева от 5 мая 2020 года оставить в силе арест активов банка. Об этом сообщает finbalance.
Решение об аресте акций Проминвестбанка, его имущества, имущественных прав, счетов в других банках, запрете проводить ликвидацию и реорганизацию, принял хозяйственный суд Киева в марте 2020 года по требованию компании Крым Девелопмент.
Банк пытался через апелляционные суды снять арест с активов.
Крым Девелопмент связывают с Игорем Коломойским, уточняет finbalance. Это одна из компаний, которая на основании решения Арбитражного суда Гааги, получила право взыскать с России компенсацию за недвижимость, потерянную после аннексии Крыма.
Пакет акций Проминвестбанка в размере 99,77% был продан на аукционе биржей ПФТС 4 марта за 268,7 млн грн. Победителем аукциона стала финансовая компания Фортифай.
Продажу оспорила в суде Крым Девелопмент, указывая, что аукцион был проведен с нарушением законодательства, а цена продажи была заниженной.
- В течение 2019 года Проминвест закрыл почти все свои отделения в Украине, оставив только одно в Киеве, и готовился сдать лицензию.
- 4 августа Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на снятие ареста с 99% акций Проминвестбанка.
- 28 августа Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск Проминвестбанка к компании Энерджи Сервис и Запорожтрансформатору о взыскании задолженности по кредитному договору от 2014 года в сумме $41,2 млн и 75,5 млн грн. Обе компании связывают с Константином Григоришиным.
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