НБУ разрешил Тигипко купить финкомпанию Фортифай, собственника Проминвестбанка
Национальный банк Украины согласовал приобретение Сергеем Тигипко через компанию Luregio Ltd 100% акций финансовой компании Фортифай. Об этом пишет finabalance со ссылкой на соответствующее решение Нацбанка.
Компания Фортифай является собственником 99% акций Проминвестбанка. В марте компания купила 99,77% акций банка в ходе аукциона, проводившегося в рамках исполнения решения арбитража о взыскании с России компенсации за экспроприированную недвижимость в Крыму.
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В октябре антимонопольный комитет выдал разрешение Luregio Ltd на покупку финкомпании Фортифай.
В госреестре основателями и бенефициарами Фортифай указаны особы, у которых прослеживается связь с окружением Игоря Коломойского, указывает finbalance.
Сергей Тигипко ранее заявлял, что после покупки Проминвестбанка планирует перевести его рабочие активы в Таскомбанк.
- Проминвестбанк был продан на аукционе 4 марта. Двумя днями ранее российский ВЭБ сообщил, что Стокгольмский арбитраж отклонил жалобу Минюста Украины и оставил в силе запрет на продажу акций Проминвестбанка, который был введен летом 2019 года. Акции Проминвеста взыскали структуры группы Приват Игоря Коломойского по делу о захвате Россией активов в Крыму.
- 8 октября Кипрская компания Luregio Limited подала заявку в Антимонопольный комитет о разрешении на покупку ООО "Финансовая компания Фортифай". 12 октября НБУ получил от кипрской компании Luregio Limited, конечным бенефициаром которой выступает бизнесмен Сергей Тигипко, пакет документов для согласования покупки Проминвестбанка.
- 15 октября Сергей Тигипко рассказал, что будет с Проминвестбанком после покупки.
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