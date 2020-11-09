НБУ разрешил Тигипко купить финкомпанию Фортифай, собственника Проминвестбанка

Национальный банк Украины согласовал приобретение Сергеем Тигипко через компанию Luregio Ltd 100% акций финансовой компании Фортифай. Об этом пишет finabalance со ссылкой на соответствующее решение Нацбанка.

Компания Фортифай является собственником 99% акций Проминвестбанка. В марте компания купила 99,77% акций банка в ходе аукциона, проводившегося в рамках исполнения решения арбитража о взыскании с России компенсации за экспроприированную недвижимость в Крыму.

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В октябре антимонопольный комитет выдал разрешение Luregio Ltd на покупку финкомпании Фортифай.

В госреестре основателями и бенефициарами Фортифай указаны особы, у которых прослеживается связь с окружением Игоря Коломойского, указывает finbalance.

Сергей Тигипко ранее заявлял, что после покупки Проминвестбанка планирует перевести его рабочие активы в Таскомбанк.

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Роман Брыль

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