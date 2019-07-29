Пяти международным банкам в Великобритании грозит штраф в £1 млрд

29 июля британские инвесторы подали в суд на Barclays, JP Morgan, RBS, UBS и Citigroup коллективный иск, в котором обвиняют международные банки в манипуляциях с курсами валют. Об этом сообщает Reuters.

Коллективный иск подан в британский Апелляционный суд по конкуренции (Competition Appeal Tribunal - CAT). Интересы инвесторов представляет американская юридическая фирма Scott + Scott, у которой есть опыт ведения таких дел в США.

Инициатор иска - ирландский экономист и юрист Майкл О`Хиггинс, который ранее работал в компании PriceWaterhouse, парижском аппарате ОЭСР, а также руководил британским пенсионным фондом. По его словам, общая стоимость претензии может превысить 1 млрд фунтов стерлингов. "Даже при относительно консервативном предположении это, безусловно, миллиард фунтов и, возможно, несколько", - сказал О'Хиггинс.

JP Morgan, RBS, UBS, Barclays и Citi отказались от комментариев.

В 2015 году в Великобритании внесли изменения в закон о правах потребителей, которые позволили подавать групповые иски против нарушителей законодательства в Великобритании или ЕС. Это дает возможность не только эффективнее возмещать ущерб потребителям и предприятиям, которые становятся жертвами антиконкурентного поведения, но и существенно экономить на судебных издержках.

Ранее сообщалось, что Deutsche Bank готовится к штрафам за отмывание денег россиян. Регуляторы США и Великобритании могут оштрафовать банк за участие в схеме по отмыванию на $80 млрд.