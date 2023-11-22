Рада ограничила проценты по микрокредитам – не более 1% в день

Верховная Рада в среду, 22 ноября, приняла во втором чтении и целом законопроект №9422 об ограничении ставок по микрокредитам. Это решение поддержали 255 народных депутатов.

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Закон предусматривает, что максимальный размер суточной процентной ставки по микрокредитам не может превышать 1% (на переходный период – 2,5% в первые 120 дней и 1,5% в следующие 120 дней).

Несоблюдение требований закона об ограничении ставки будет караться штрафом в размере от 5000 до 10 000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (85 000 – 170 000 грн) за каждый случай.

Запрещается заключать договор о потребительском кредите с лицами, включенными в реестр лудоманов, если известно об использовании кредитных средств для внесения ставок.

Принятие закона инициировал Национальный банк. Он объяснял, что это необходимо для усиления защиты прав потребителей, так как в большинстве своем финансовые компании, предоставляющие услугу микрокредитования, пренебрегают проверкой платежеспособности заемщиков, а риск невозврата средств перекрывают сверхвысокими процентными ставками по кредиту.

Сегодня это значение для микрокредитов составляет в среднем 2,5% в день, или 913% годовых.

В результате только за последние полгода неподъемную долговую нагрузку получили 90 000 заемщиков. Более 200 000 заемщиков находятся в состоянии хронической задолженности и принимали новые кредиты для погашения ранее взятых.

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