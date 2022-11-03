Рада повысила налоги для обменников: вводится ежемесячный авансовый взнос
Верховная Рада обязала небанковские учреждения, занимающиеся обменом валюты, с 2023 года уплачивать авансовый взнос по налогу на прибыль. Законопроект №7655, содержащий это новшество, поддержали 249 народных депутатов, сообщил депутат Ярослав Железняк из Голоса.
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Этот взнос нужно будет платить каждый месяц за каждый обменник.
Его размер будет фиксированным:
→ три минимальных зарплаты за каждый пункт обмена в больших городах с населением более 50 000 жителей;
→ одна минимальная зарплата за каждый пункт в остальных населенных пунктах.
Минимальная зарплата в 2023 году составит 6700 грн.
По данным Национального банка, за 2021 год все небанковские финансовые учреждения, осуществляющие торговлю валютными ценностями в наличной форме, заплатили всего 7 млн грн налога на прибыль.
В то же время общий объем валюты, проданной ими, составил более 384 143 млн грн – вдвое больше, чем объем валютно-обменных операций, совершенных через банки.
Средняя сумма налога на прибыль, уплаченная одним обменником (которых к концу 2021 года насчитывалось около 4000), составляла около 145 гривень в месяц. В первом полугодии 2022 эта сумма увеличилась до 165 гривень в месяц.
- В июле 2022 года НБУ запретил обменникам выставлять табло с курсом валют.
- В начале августа НБУ аннулировал лицензии четырем крупным сетям обменников.
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