Рада разрешила АРМА вкладывать валюту в военные облигации
Верховная Рада во вторник, 23 апреля, поддержала в целом законопроект №10397, позволяющий Агентству по розыску и менеджменту активов инвестировать валюту в военные облигации. Закон принят голосами 299 депутатов, сообщил Ярослав Железняк из Голоса.
Для иностранной валюты такого выбора не было – их можно было только размещать на депозитных счетах с максимальным доходом 1%.
Теперь их начнут вкладывать в облигации под 3-4% годовых в зависимости от валюты.
Глава АРМА Елена Дума в феврале говорила, что на валютных депозитных счетах агентства находится $20 млн и 8 млн евро.
Агентство сможет использовать до 80% этих денег для инвестирования в облигации. Не менее 20% должны оставаться на счетах для оперативного управления, например возвращение владельцу в случае отмены ареста.
- АРМА давно ожидает от Верховной Рады еще одно разрешение – управлять российскими активами без согласия собственника.