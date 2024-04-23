Рада разрешила АРМА вкладывать валюту в военные облигации

Агентство по розыску и менеджменту активов начнет инвестировать арестованные доллары и евро в ОВГЗ

Глава АРМА Елена Дума (Фото: пресс-служба агентства)

Верховная Рада во вторник, 23 апреля, поддержала в целом законопроект №10397, позволяющий Агентству по розыску и менеджменту активов инвестировать валюту в военные облигации. Закон принят голосами 299 депутатов, сообщил Ярослав Железняк из Голоса.

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У АРМА есть выбор, как использовать переданные ему в управление гривни, – либо размещать на депозите, либо покупать за них военные облигации.



Для иностранной валюты такого выбора не было – их можно было только размещать на депозитных счетах с максимальным доходом 1%.

Теперь их начнут вкладывать в облигации под 3-4% годовых в зависимости от валюты.

Глава АРМА Елена Дума в феврале говорила, что на валютных депозитных счетах агентства находится $20 млн и 8 млн евро.

Агентство сможет использовать до 80% этих денег для инвестирования в облигации. Не менее 20% должны оставаться на счетах для оперативного управления, например возвращение владельцу в случае отмены ареста.