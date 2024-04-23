Рада дозволила АРМА вкладати валюту у військові облігації

Агентство з розшуку та менеджменту активів почне інвестувати заарештовані долари і євро в ОВДП

Голова АРМА Олена Дума (Фото: пресслужба агентства)

Верховна Рада у вівторок, 23 квітня, підтримала в цілому законопроєкт №10397, який дозволяє Агентству з розшуку та менеджменту активів інвестувати валюту в військові облігації. Закон ухвалено голосами 299 депутатів, повідомив Ярослав Железняк із Голосу.

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У АРМА є вибір, як використовувати передані йому в управління гривні, – або розміщувати на депозиті, або купувати за них військові облігації.

Для іноземної валюти такого вибору не було – їх можна було лише розміщувати на депозитних рахунках із максимальним доходом 1%.

Тепер їх почнуть вкладати в облігації під 3-4% річних залежно від валюти.

Голова АРМА Олена Дума в лютому казала, що на валютних депозитних рахунках агентства знаходиться $20 млн та 8 млн євро.

Агентство зможе використати до 80% цих грошей для інвестування в облігації. Не менш як 20% мають залишатися на рахунках для оперативного управління, наприклад, повернення власнику у разі скасування арешту.