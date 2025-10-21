Рада снова повысит налог на прибыль банков до 50%: законопроект прошел первое чтение
Верховная Рада во вторник проголосовала в первом чтении законопроект №14097, которым предлагается в третий раз поднять налог на прибыль банков до 50% (сейчас – 25%). Его поддержали 262 народных депутата.
"В банковской системе в 2025 году прибыль является крупнейшей за всю историю банковской системы Украины. Она в 2,3 раза больше, чем в 2021 году. И если говорить о рентабельности банковского капитала, в Украине он составляет почти 40%. Для сравнения, в Европе средняя рентабельность – 10,5%, в Румынии самая большая в Европе – 22,4%", – сказал глава налогового комитета Даниил Гетманцев, представляя законопроект.
Он добавил, что повышение налога является справедливым, потому что источником этой прибыли является не предоставление кредитов, а операции с депозитными сертификатами Национального банка и ОВГЗ.
"Операции, которые не являются присущими для банков, операции, которые являются спекулятивными, и операции, которые вкладываются в безрисковые ценные бумаги", – сказал депутат.
Национальный банк Украины считает, что отдельным коммерческим банкам может понадобиться докапитализация из-за повышения налога, пишет Экономическая правда.
Повышенный налог банки платили уже дважды: в 2023 году (77 млрд грн) и 2024 году (96 млрд грн).
Новый налог, если законопроект пройдет второе чтение, будет уплачиваться в 2026-м.
- Верховная Рада впервые ввела 50%-ый налог на прибыль банков в 2023 году. Планировалось, что это будет одноразовое мероприятие, а начиная с 2024 года базовая ставка снизится до 25%, но в октябре 2024 года депутаты снова повысили ее до 50%.
- В начале 2025 года Гетманцев сказал, что повышение налога на прибыль для банков в 2025 году не планируется и что решение Конституционного суда Украины о стабильности налогообложения запрещает ретроактивное повышение налогов.
