Рада снова повысит налог на прибыль банков до 50%: законопроект прошел первое чтение

Депутаты поддержали законопроект о повышении налоговой нагрузки на коммерческие банки в 2026 году

Фото: пресс-служба Верховной Рады

Верховная Рада во вторник проголосовала в первом чтении законопроект №14097, которым предлагается в третий раз поднять налог на прибыль банков до 50% (сейчас – 25%). Его поддержали 262 народных депутата.

"В банковской системе в 2025 году прибыль является крупнейшей за всю историю банковской системы Украины. Она в 2,3 раза больше, чем в 2021 году. И если говорить о рентабельности банковского капитала, в Украине он составляет почти 40%. Для сравнения, в Европе средняя рентабельность – 10,5%, в Румынии самая большая в Европе – 22,4%", – сказал глава налогового комитета Даниил Гетманцев, представляя законопроект.

Он добавил, что повышение налога является справедливым, потому что источником этой прибыли является не предоставление кредитов, а операции с депозитными сертификатами Национального банка и ОВГЗ.

"Операции, которые не являются присущими для банков, операции, которые являются спекулятивными, и операции, которые вкладываются в безрисковые ценные бумаги", – сказал депутат.

Национальный банк Украины считает, что отдельным коммерческим банкам может понадобиться докапитализация из-за повышения налога, пишет Экономическая правда.

Повышенный налог банки платили уже дважды: в 2023 году (77 млрд грн) и 2024 году (96 млрд грн).

Новый налог, если законопроект пройдет второе чтение, будет уплачиваться в 2026-м.