Рада втретє підвищить податок на прибуток банків до 50%: законопроєкт пройшов перше читання

Депутати підтримали законопроєкт про підвищення податкового навантаження на комерційні банки у 2026 році

Фото: пресслужба Верховної Ради

Верховна Рада у вівторок проголосувала в першому читанні законопроєкт №14097, яким пропонується втретє підняти податок на прибуток банків до 50% (зараз – 25%). Його підтримали 262 народні депутати.

"В банківській системі у 2025 році прибуток є найбільшим за всю історію банківської системи України. Він у 2,3 раза більше, ніж у 2021 році. І якщо говорити про рентабельність банківського капіталу, в Україні він становить майже 40%. Для порівняння, в Європі середня рентабельність – 10,5%, у Румунії найбільша у Європі – 22,4%", – сказав голова податкового комітету Данило Гетманцев, представляючи законопроєкт.

Він додав, що підвищення податку є справедливим, бо джерелом цього прибутку є не надання кредитів, а операції з депозитними сертифікатами Національного банку й ОВДП.

"Операції, які не є притаманними для банків, операції, які є спекулятивними, і операції, які вкладаються в безризикові цінні папери", – сказав депутат.

Національний банк України вважає, що окремим комерційним банкам може знадобитися докапіталізація через підвищення податку, пише Економічна правда.

Підвищений податок банки сплачували вже двічі: у 2023 році (77 млрд грн) та 2024 році (96 млрд грн).

Новий податок, якщо законопроєкт пройде друге читання, буде сплачуватися у 2026-му.