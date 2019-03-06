Raiffeisen Bank обвинили в отмывании денег из России

Инвестфонд Hermitage обвинил Raiffeisen Bank International в отмывании выведенных из России денег криминального происхождения, пишет Bloomberg.

Заявление фонда поступило в австрийскую прокуратуру на следующий день после публикации доклада консорциума журналистов-расследователей OCCRP об оффшорной империи российского инвестфонда Тройка Диалог. В нем говорилось, что средства из России выводились, в том числе, при посредничестве Rаiffeisen Bank.

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Стоимость акций банка после публикации доклада на Лондонской бирже вечером 5 марта снизилась более чем на 14%.

По данным OCCRP, в 2000-х годах с помощью схем, созданных Тройкой Диалог, из России вывели около $9 млрд. Часть из них расследовал погибший в московском СИЗО в 2009 году сотрудник Hermitage Capital Сергей Магнитский, говорится в расследовании.

Благодаря действию этих схем люди, связанные с организованной преступностью, могли уклоняться от уплаты налогов и скрывать свое заграничное имущество. Также через них тайно переводились деньги самым влиятельным людям в России, например другу Владимира Путина Сергею Ролдугину.

В 2012 году Тройку Диалог продали Сбербанку, она получила название Sberbank CIB. В Сбербанке заявили, что не участвовали в сопровождении операций Тройки Диалог.

Среди других банков, замешанных в схемах отмывания денег из РФ, также назывались Danske Bank и Swedbank.

В ноябре прошлого года сообщалось, что экс-глава Тройки Диалог Украина Артемий Ершов вошел в набсовет Укрсоцбанка.