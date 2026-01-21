Распределение общих расходов теперь появилось в ПриватБанке

Фото: Depositphotos

Коротко от LIGA.net AI Спрятать ПриватБанк и Visa внедрили функцию 'Запрос на оплату' в Приват24, упрощая совместные расчеты.

Нововведение снижает барьеры в финансовых взаимодействиях, делая безналичные платежи доступнее.

ПриватБанк в партнерстве с Visa запустил в приложении Приват24 функцию "Запрос на оплату". Сервис упрощает расчеты между пользователями в повседневных сценариях общих затрат без необходимости отправки данных карт. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Новый инструмент охватывает типичные ситуации: оплату совместных покупок, счетов в ресторанах, поездок в такси или приобретение подарков. Пользователь, осуществивший оплату, может послать другим участникам запрос на возврат части денег через приложение.

Для этого необходимо выбрать соответствующую транзакцию в выписке по карточке в Приват24, воспользоваться функцией "Разделить оплату", добавить получателей из телефонной книги и указать сумму для каждого. Система автоматически посылает запрос на оплату и, при необходимости, напоминание.

"Наш новый сервис создан с акцентом на человека и улучшение клиентского опыта. Совместно с Visa мы не просто делаем цифровые финансовые услуги более удобными и прозрачными, но и системно снижаем барьеры в финансовом взаимодействии между людьми", – отметил член правления ПриватБанка по розничному рынку Дмитрий Мусиенко.

"Для Visa важно, чтобы ежедневные расчеты были простыми, прозрачными и удобными для каждого. Мы высоко ценим партнерство с ПриватБанком и продолжим совместно развивать цифровые решения, делающие безналичные платежи в Украине более доступными для миллионов пользователей", – прокомментировала Татьяна Черная, вице-президент и региональный менеджер Visa.