Розподіл спільних витрат тепер з'явився у ПриватБанку

Фото: Depositphotos

Коротко від LIGA.net AI Приховати ПриватБанк та Visa запустили функцію 'Запит на оплату' у Приват24, спрощуючи спільні витрати.

Це нововведення підвищує зручність безготівкових розрахунків, знижуючи бар'єри у фінансовій взаємодії.

ПриватБанк у партнерстві з Visa запустив у застосунку Приват24 функцію "Запит на оплату". Сервіс спрощує розрахунки між користувачами у повсякденних сценаріях спільних витрат без необхідності надсилати дані карток. Про це повідомляє пресслужба банку.

Новий інструмент охоплює типові ситуації: оплату спільних купівель, рахунків у ресторанах, поїздок у таксі або придбання подарунків. Користувач, який здійснив оплату, може надіслати іншим учасникам запит на повернення частини грошей безпосередньо через застосунок.

Для цього потрібно обрати відповідну транзакцію у виписці за карткою в Приват24, скористатися функцією "Розділити оплату", додати отримувачів із телефонної книги та вказати суму для кожного. Система автоматично надсилає запит на оплату та, за потреби, нагадування.

"Наш новий сервіс створений з акцентом на людину та покращення клієнтського досвіду. Спільно з Visa ми не просто робимо цифрові фінансові послуги зручнішими та прозорішими, а й системно знижуємо бар'єри у фінансовій взаємодії між людьми", – відзначив член правління ПриватБанку з питань роздрібного ринку Дмитро Мусієнко.

"Для Visa важливо, щоб щоденні розрахунки були простими, прозорими й зручними для кожного. Ми високо цінуємо партнерство з ПриватБанком і продовжимо спільно розвивати цифрові рішення, що роблять безготівкові платежі в Україні ще доступнішими для мільйонів користувачів", – прокоментувала Тетяна Чорна, віцепрезидентка та регіональна менеджерка Visa в Україні.