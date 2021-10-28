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Растрата 8 млрд ПриватБанка. ВАКС разрешил заочное расследование о причастности Дубилета

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2021, 11:19
Растрата 8 млрд ПриватБанка. ВАКС разрешил заочное расследование о причастности Дубилета - Фото
Александр Дубилет (Фото: gorod.dp.ua)

Высший антикоррупционный суд Украины 28 октября дал разрешение Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) на заочное расследование причастности экс-главы правления ПриватБанка Александра Дубилета к растрате около 8 млрд грн перед национализацией банка в 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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В НАБУ отмечают, что решение суда позволит завершить досудебное расследование относительно экс-главы ПриватБанка, который якобы скрывается от следствия за пределами территории Украины.

Указанное решение суда обжалованию не подлежит.

В НАБУ заявляют, что следствие установило, что в декабре 2016 года, за день до признания ПриватБанка неплатежеспособным, глава правления совместно с другими лицами на основании ложных документов выплатил за счет банка свыше 136,89 млн грн в пользу страховой компании, связанной с ПриватБанком.

Кроме этого, НАБУ подозревает Дубилета в растрате денег банка в особо крупном размере путем незаконного списания обязательств компаний-нерезидентов за счет средств ПриватБанка для дальнейшей невозможности их взыскания в пользу банка. Речь идет о суме около $314,902 млн или 8,281 млрд грн.

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Наталия Фреик
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Дубилет Александр детективы сап НАБУ банки дела ПриватБанка
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