Растрата 8 млрд ПриватБанка. ВАКС разрешил заочное расследование о причастности Дубилета

Высший антикоррупционный суд Украины 28 октября дал разрешение Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) на заочное расследование причастности экс-главы правления ПриватБанка Александра Дубилета к растрате около 8 млрд грн перед национализацией банка в 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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В НАБУ отмечают, что решение суда позволит завершить досудебное расследование относительно экс-главы ПриватБанка, который якобы скрывается от следствия за пределами территории Украины.

Указанное решение суда обжалованию не подлежит.

В НАБУ заявляют, что следствие установило, что в декабре 2016 года, за день до признания ПриватБанка неплатежеспособным, глава правления совместно с другими лицами на основании ложных документов выплатил за счет банка свыше 136,89 млн грн в пользу страховой компании, связанной с ПриватБанком.

Кроме этого, НАБУ подозревает Дубилета в растрате денег банка в особо крупном размере путем незаконного списания обязательств компаний-нерезидентов за счет средств ПриватБанка для дальнейшей невозможности их взыскания в пользу банка. Речь идет о суме около $314,902 млн или 8,281 млрд грн.

В марте 2021 года НАБУ объявило в розыск Александра Дубилета по подозрению в растрате 8,2 млрд грн ПриватБанка. 25 мая Дубилета объявили в международный розыск, а 2 июля суд заочно его арестовал. 22 июля ВАКС отменил заочный арест. Тогда в НАБУ заявили, что отмена заочного ареста Дубилета негативно сказалась на расследовании дела.

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