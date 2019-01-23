Райффайзен Банк Аваль отчитался о прибыли за 2018 год

По итогам 2018 года Райффайзен Банка Аваль получил прибыль в сумме 5,1 млрд грн (за 11 месяцев было 4,89 млрд грн), сообщает finbalance со ссылкой на отчет банка.

Положительный финрезультат Райффайзен Банка Аваль был отмечен и в 2017 году - 4,47 млрд грн, и в 2016 году – 38,2 млрд грн.

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Задекларированный банком показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала на 1 января 2019 года составлял 19,04% (требование НБУ - не менее 10%).

Ранее сообщалось, что в 2018 году банковская система получила прибыль впервые за 5 лет.