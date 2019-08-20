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Райффайзен Банк Аваль сменит главу впервые за 14 лет

Райффайзен Банк Аваль сменит главу впервые за 14 лет
20.08.2019, 10:18

Новым предправления банка Аваль станет Александр Писарук, если кандидатуру одобрит НБУ

Наблюдательный совет Райффайзен Банка Аваль принял решение назначить новым председателем правления Александра Писарука, сообщает пресс-служба финучреждения.

Назначение должен согласовать Национальный банк (НБУ).

Александру Писаруку 54 года, у него 27-летний опыт работы в банковском секторе, включая руководящие должности в ведущих международных банках, НБУ и Международном валютном фонде (МВФ), говорится в сообщении.

Его предшественник - Владимир Лавренчук - занимал должность предправления в течение 14 лет.

"За это время банк трансформировался и стал современным и эффективным финансовым учреждением, хорошо интегрированным с Райффайзен Банк Интернациональ, одной из ведущих европейских банковских групп", - говорят в Авале.

Райффайзен Банк Аваль обслуживает 2,5 млн клиентов. На конец 2018 года у банка было порядка 500 отделений по всей стране. Прибыль финучреждения за прошлый год перевалила за 5 млрд грн, 3,6 млрд грн направили на выплату дивидендов.
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Александр Писарук Райффайзен Банк Аваль Владимир Лавренчук
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