Райффайзен Банк Аваль выплатит акционерам 3,6 млрд грн дивидендов

Акционеры АО Райффайзен Банк Аваль сегодня на ежегодном годовом собрании утвердили отчеты наблюдательного совета и правления о результатах деятельности банка в 2018 году и утвердили основные направления деятельности банка на 2019 год. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно годовым результатам деятельности Райффайзен Банка Аваль и его дочерних предприятий, прибыль банка за 2018 год составила 5,09 млрд грн. Ее решили распределить следующим образом: 0,7 млн грн - на выплату дивидендов владельцам привилегированных акций банка, более 1,5 млрд грн - в резервный фонд банка, еще около 3,6 млрд грн - на выплату дивидендов владельцам простых акций банка.

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На собрании также был избран новый состав наблюдательного совета, в который вошли: председатель набсовета Мартин Грюль, заместитель председателя Андрей Степаненко и члены набсовета Элизабет Гейер-Шалль, Харальд Кроегер, Гельмут Брайт, Андреа Морару, Анна Деревянко, Павел Шеремета, Даниель Билак.

АО Райффайзен Банк Аваль зарегистрировано 27 марта 1992 года, с октября 2005 года банк стал частью австрийской банковской группы Райффайзен Банк Интернациональ АГ. На 31 декабря 2018 года Группа Райффайзен владела 68,27% акций банка, Европейский банк реконструкции и развития – 30%.

Райффайзен Банка Аваль обслуживает 2,5 млн клиентов. На конец декабря 2018 года у банка порядка 500 отделений по всей Украине.

Ранее сообщалось, что в 2018 году банковская система получила прибыль впервые за 5 лет.