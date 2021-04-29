UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Райффайзен Банк избавился от Аваля в названии

29.04.2021, 16:38
Райффайзен Банк избавился от Аваля в названии - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

АО "Райффайзен Банк Аваль" решил сменить название банка, теперь он будет называться Райффайзен Банк. Такое решение приняли акционеры банка на годовом общем собрании, сообщает пресс-служба банка.

Решение вступит в силу после прохождения всех юридических процедур и внесения соответствующих изменений в государственный реестр.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Банк Аваль существует с 1992 году. В августе 2005 года австрийская группа Raiffeisen Int купила 93% банка Аваль за $1 млрд. При покупке было решено сохранить бренд Аваль. Сейчас крупнейшими акционерами банка являются Raiffeisen Bank International (68,27% акций) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) – 30%.

Среди украинских банков Райффайзен Банк Аваль занимает третье место по количеству отделений – 396 на 1 января 2021 года. Кроме того, он находится на третьем месте по прибыли – 3,741 млрд гривень за 2020 год.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
банк Райффайзен Банк Аваль название
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 