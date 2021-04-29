Райффайзен Банк избавился от Аваля в названии

АО "Райффайзен Банк Аваль" решил сменить название банка, теперь он будет называться Райффайзен Банк. Такое решение приняли акционеры банка на годовом общем собрании, сообщает пресс-служба банка.

Решение вступит в силу после прохождения всех юридических процедур и внесения соответствующих изменений в государственный реестр.

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Банк Аваль существует с 1992 году. В августе 2005 года австрийская группа Raiffeisen Int купила 93% банка Аваль за $1 млрд. При покупке было решено сохранить бренд Аваль. Сейчас крупнейшими акционерами банка являются Raiffeisen Bank International (68,27% акций) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) – 30%.

Среди украинских банков Райффайзен Банк Аваль занимает третье место по количеству отделений – 396 на 1 января 2021 года. Кроме того, он находится на третьем месте по прибыли – 3,741 млрд гривень за 2020 год.

5 апреля НБУ применил меру воздействия к АО "Райффайзен Банк Аваль" за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.

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Наталия Софиенко

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