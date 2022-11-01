Редкую 1 копейку продали на аукционе за 17 756 грн

На аукционе Виолити в воскресенье, 30 октября, редкую монету номиналом 1 копейка продали за 17 756 грн. Об этом свидетельствует страница аукциона.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Монеты номиналом 1 копейка чеканились с 1992 по 2013 год. Стоимость большинства из них равна номиналу, но у некоторых есть определенная нумизматическая ценность, поэтому их можно продать дороже.

Конкретно эта монета, которую удалось реализовать за 1 755 600% номинала, считается самой редкой.

Эта разновидность в нумизматических каталогах имеет обозначение 1.35АА. Ее особенность – в ступенчатой верхушке правого верхнего листа на реверсе монеты и маленьких ягодах на лицевой стороне. Для сравнения, такая же монета с крупными ягодами (1.35АЕ) стоит всего несколько десятков гривен.

В 2019 году монеты номиналом 1 копейка перестали быть платежным средством и начали изыматься из наличного обращения. До 30 сентября 2023 года их еще можно сдать в Национальный банк или некоторые отделения Ощадбанка, ПриватБанка, Райффайзен банка и ПУМБ.

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.