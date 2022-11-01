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Редкую 1 копейку продали на аукционе за 17 756 грн

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2022, 09:59
Редкую 1 копейку продали на аукционе за 17 756 грн - Фото
Фото: Виолити

На аукционе Виолити в воскресенье, 30 октября, редкую монету номиналом 1 копейка продали за 17 756 грн. Об этом свидетельствует страница аукциона.

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Монеты номиналом 1 копейка чеканились с 1992 по 2013 год. Стоимость большинства из них равна номиналу, но у некоторых есть определенная нумизматическая ценность, поэтому их можно продать дороже.

Конкретно эта монета, которую удалось реализовать за 1 755 600% номинала, считается самой редкой.

Эта разновидность в нумизматических каталогах имеет обозначение 1.35АА. Ее особенность – в ступенчатой верхушке правого верхнего листа на реверсе монеты и маленьких ягодах на лицевой стороне. Для сравнения, такая же монета с крупными ягодами (1.35АЕ) стоит всего несколько десятков гривен.

Редкую 1 копейку продали на аукционе за 17 756 грн
Андрій Водяний
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деньги монеты нумизматика
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