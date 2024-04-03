"Революционное новшество". Владельцы ООО теперь могут хранить свои доли в Нацдепозитарии

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В Украине с марта 2024 года начала работать альтернативная система учета долей обществ с ограниченной ответственностью (ООО) и обществ с дополнительной ответственностью (ОДО), сообщила в среду Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

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Если раньше учет долей обеспечивал Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР), то теперь по желанию владельцы ООО и ОДО могут перевести учет долей в центральный депозитарий – ПАО "Национальный депозитарий Украины".

"Введение механизма учета долей ООО и ОДО через учетную систему долей Центрального депозитария является революционным новшеством", — пояснила важность такого шага член правления Национального депозитария Марина Адамовская.

Депозитарий – это профессиональный участник рынка ценных бумаг, основная функция которого – учет прав собственности на активы, такие как акции, облигации. Доли обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью не являются ценными бумагами и не подлежат обязательному учету в центральном депозитарии. Но учет в нем имеет ряд преимуществ:

→ это более безопасно, так как доступ на внесение изменений в части права собственности имеет только депозитарий, а не тысячи регистраторов, как в случае с ЕГР;

→ лицо получает возможность хранить в одном учреждении право собственности на ценные бумаги (акции, облигации, сертификаты) и доли в ООО;

→ владельцы ООО могут воспользоваться дополнительными сервисами Центрального депозитария, например, электронным собранием участников;

→ расширяется возможность использования долей в ООО как залога для получения кредитов вследствие использования счетов условного хранения (эскроу);

→ проведение операций в цифровом режиме.

Первой компанией, воспользовавшейся учетом в Национальном депозитарии, стало ООО "Шпола-Агро Индустри" – сельскохозяйственная компания, входящая в состав холдинга LNZ Group Дмитрия Кравченко.