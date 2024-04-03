"Революційне нововведення". Власники ТОВ тепер можуть зберігати свої частки в Нацдепозитарії
В Україні з березня 2024 року почала працювати альтернативна система обліку часток товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ) і товариств із додатковою відповідальністю (ТДВ), повідомила в середу Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
Якщо раніше облік часток забезпечував Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР), то тепер за бажанням власники ТОВ і ТДВ можуть перевести облік часток у центральний депозитарій – ПАТ "Національний депозитарій України".
"Запровадження механізму обліку часток ТОВ та ТДВ через облікову систему часток Центрального депозитарію є революційним нововведенням", – пояснила важливість такого кроку членкиня правління Національного депозитарію Марина Адамовська.
Депозитарій – це професійний учасник ринку цінних паперів, основна функція якого – облік прав власності на активи, такі як акції, облігації. Частки товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю не є цінними паперами та не підлягають обов'язковому обліку у центральному депозитарії. Але облік у ньому має низку переваг:
→ це безпечніше, тому що доступ на внесення змін в частині права власності має тільки депозитарій, а не тисячі реєстраторів, як у випадку з ЄДР;
→ особа отримує можливість зберігати в одній установі право власності на цінні папери (акції, облігації, сертифікати) та частки в ТОВ;
→ власники ТОВ можуть скористатися додатковими сервісами Центрального депозитарію, наприклад, електронними зборами учасників;
→ розширюється можливість використання часток у ТОВ як застави для отримання кредитів внаслідок використання рахунків умовного зберігання (ескроу);
→ проведення операцій у цифровому режимі.
Першою компанією, яка скористалася обліком у Національному депозитарії, стало ТОВ "Шпола-Агро Індустрі" – сільськогосподарська компанія, що входить до складу холдингу LNZ Group Дмитра Кравченка.
- ПАТ "Національний депозитарій України" належить державі: 25% – Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, 25% – Національному банку України, 24,99% – Ощадбанку, 10,94% – Пенсійному фонду НБУ, 9,99% – Укрексімбанку.
- Станом на осінь 2023 року в Україні нараховувалось 1,49 млн юридичних осіб, з яких 52% – це ТОВ (780 000) і 0,1% – ТДВ (1500).