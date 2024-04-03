"Революційне нововведення". Власники ТОВ тепер можуть зберігати свої частки в Нацдепозитарії

В Україні створили аналог депозитарної системи для обліку часток у товариствах з обмеженою відповідальністю

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В Україні з березня 2024 року почала працювати альтернативна система обліку часток товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ) і товариств із додатковою відповідальністю (ТДВ), повідомила в середу Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

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Якщо раніше облік часток забезпечував Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР), то тепер за бажанням власники ТОВ і ТДВ можуть перевести облік часток у центральний депозитарій – ПАТ "Національний депозитарій України".

"Запровадження механізму обліку часток ТОВ та ТДВ через облікову систему часток Центрального депозитарію є революційним нововведенням", – пояснила важливість такого кроку членкиня правління Національного депозитарію Марина Адамовська.

Депозитарій – це професійний учасник ринку цінних паперів, основна функція якого – облік прав власності на активи, такі як акції, облігації. Частки товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю не є цінними паперами та не підлягають обов'язковому обліку у центральному депозитарії. Але облік у ньому має низку переваг:

→ це безпечніше, тому що доступ на внесення змін в частині права власності має тільки депозитарій, а не тисячі реєстраторів, як у випадку з ЄДР;

→ особа отримує можливість зберігати в одній установі право власності на цінні папери (акції, облігації, сертифікати) та частки в ТОВ;

→ власники ТОВ можуть скористатися додатковими сервісами Центрального депозитарію, наприклад, електронними зборами учасників;

→ розширюється можливість використання часток у ТОВ як застави для отримання кредитів внаслідок використання рахунків умовного зберігання (ескроу);

→ проведення операцій у цифровому режимі.

Першою компанією, яка скористалася обліком у Національному депозитарії, стало ТОВ "Шпола-Агро Індустрі" – сільськогосподарська компанія, що входить до складу холдингу LNZ Group Дмитра Кравченка.