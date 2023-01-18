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Резервный фонд Путина за месяц похудел почти на 10%, из него продали все фунты и иены.

Цей матеріал також доступний українською
18.01.2023, 18:12
Резервный фонд Путина за месяц похудел почти на 10%, из него продали все фунты и иены. - Фото
Фото: EPA

Российское Министерство финансов сообщило о значительном сокращении Фонда национального благосостояния – резервного фонда, в котором аккумулируется часть нефтегазовых доходов РФ.

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За один месяц он уменьшился почти на 1 трлн рублей (чуть меньше $14 млрд) – с 11,4 трлн до 10,4 трлн.

Все находившиеся в фонде британские фунты стерлингов и японские иены потратили на покрытие дефицита бюджета, вложения в евро сократились в четыре раза.

Месяц назад в фонде было 2,7 млрд фунтов стерлингов и почти 479 млрд иен.

Среди ликвидных активов резервного российского фонда на 1 января остаются 10,46 млрд евро, 309,7 млрд юаней, 555 тонн золота и 275 млн рублей.

  • В начале 2023 года российский центробанк возобновил продажу юаней из Фонда национального благосостояния для поддержки своей экономики.

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Андрій Водяний
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