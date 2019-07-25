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25.07.2019, 16:45

Риски растут вместе со спросом на кредиты. НБУ опросил банкиров

Риски растут вместе со спросом на кредиты. НБУ опросил банкиров

Банкиры оптимистичны в отношении притока депозитов и прироста портфеля кредитов населению, но риски тоже есть

Банки констатируют рост рисков, но ждут увеличения спроса на кредиты населению, малому и среднему бизнесу (МСП). Об этом свидетельствуют результаты опроса "Об условиях банковского кредитования", проведенного Национальным банком.

Представители банковского сектора оптимистичны в отношении притока депозитов и прироста портфеля кредитов населению (70% опрошенных) и бизнесу (74%). При этом отмечают рост рисков, особенно кредитного, который увеличился во втором и ожидаемо вырастет в III квартале.

По мнению опрошенных, в следующие 12 месяцев портфели депозитов и кредитов будут расти. Такие ожидания сохраняются 13 кварталов подряд в розничном сегменте и 11-й в корпоративном.

Некоторые крупные банки ожидают незначительного ухудшения качества кредитного портфеля физлиц, в тоже время все респонденты считают, что качество кредитов бизнеса не изменится.

Банкиры прогнозируют в III квартале рост спроса на кредиты МСП, гривневые и краткосрочные займы. Банки предусматривают, что в июле-сентябре спрос на кредиты повысится, в частности от малых и средних предприятий и от населения в потребительском сегменте. По мнению опрошенных, как и в предыдущие кварталы, самыми популярными будут краткосрочные займы и кредиты в гривне.

В апреле-июне оправдались ожидания по росту спроса на кредиты МСП, гривневые и краткосрочные займы. Динамика обусловлена ​​потребностями бизнеса в оборотном капитале, средствах для инвестиций и необходимостью крупных компаний реструктурировать долги. В предыдущем квартале стандарты кредитования для корпоративных заемщиков почти не изменились, хотя каждый пятый банк сообщил, что к МСП требования несущественно смягчились из-за усиления конкуренции за качественного заемщика.

Во втором квартале рос и спрос населения на потребительские кредиты. Об этом заявили преимущественно банки с большими портфелями кредитов физлицам. Этому способствовало улучшение потребительских настроений и рост расходов на товары длительного пользования. Стандарты кредитования домохозяйств в прошлом квартале не изменились.

Оценка закредитованности домохозяйств продолжает снижаться: 88% респондентов оценили ее уровень как низкий или средний.

По оценкам банков, во II квартале повысились все риски, кроме валютного, который остается низким три квартала подряд. Слом тенденции произошел в процентном, операционном и риске ликвидности: в I квартале они снижались, а теперь начали расти.

Самым заметным стало увеличение кредитного риска (40% опрошенных), хотя в I квартале банки ожидали, что он значительно снизится.

Опрошенные банки ожидают, что в III квартале самым существенным может быть рост валютного риска (баланс ответов 18%). Также могут вырасти кредитный и операционный риски. Однако, по мнению банкиров, процентный и риск ликвидности должны снизиться.

Опрос проводился с 19 июня по 10 июля. Как отмечают в Нацбанке, результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками или прогнозам НБУ.

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Теги: НБУ, кредиты, кредитный прогноз, ожидания банков
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