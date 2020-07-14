Рожкова: Проблема Укрэксимбанка - кредитные портфели, выданные до 2014 года

Государственному Укрэксимбанку нужна докапитализация и это не новая проблема. Об этом в интервью Интерфакс-Украина сказала и.о. главы Национального банка Катерина Рожкова.

"Укрэксимбанку нужна будет докапитализация. Вопрос - в какой сумме и как правильно это объяснять. Потому, что это не сегодняшняя проблема, а все то наследие, которое тянется", - отметила Рожкова.

По ее словам, сейчас в банк пришла новая команда, которая хочет признать некоторые убытки, которые не были признаны: это все кредитные портфели, выданные до 2014 года.

"Почему не признали раньше? Ощадбанк в рамках реструктуризации NPL много шел по закону о финансовой реструктуризации, а Эксим не использовал активно закон, он сам там что-то реструктуризировал клиентам, без этого закона", - сказала и.о. главы НБУ.

Рожкова отметила, что процессы реструктуризации были начаты ранее, часть убытков была признана, "но пришел COVID-19, и стало видно, что надо признать эти потери и докапитализировать банк".

"Это неприятно, но это не новая проблема. Банк должен развиваться, должен стать настоящим Эксимом, которым мы хотим, чтобы он стал. Поэтому мы хотим, чтобы в нем был капитал", - добавила и.о. главы НБУ.

22 июня Fitch Ratings понизило рейтинг жизнеспособности (VR) государственного Укрэксимбанка с "b-" до "ссс+".

По данным НБУ, на 1 мая 2020 года по размеру общих активов (216,164 млрд грн) Укрэксимбанк занимал 3-е место среди 75 действовавших в стране банков.

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Юрий Тарасовский

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