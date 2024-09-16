Российские банки открывают отделения на оккупированных территориях Украины

Российские государственные банки, включая Сбербанк и ВТБ, открывают отделения на оккупированных территориях Украины, несмотря на санкции и риски

Фото: depositphotos.com

Российские государственные банки начали открывать находящиеся под российской оккупацией отделения на территориях Украины. Об этом пишет Financial Times.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

К этому моменту многие крупные российские ритейлеры, банки и другие компании избегали официального присутствия в оккупированном Крыму, а также на территориях Донецкой и Луганской областей. Однако ситуация изменилась — теперь два крупнейших государственных банка России, Сбербанк и ВТБ открывают свои отделения на этих территориях.

Находящийся под западными санкциями с 2022 года Сбербанк уже открыл 130 банкоматов и 48 отделений на востоке и юге Украины, включая полноформатные офисы. Кроме этого, банк вернулся в Крым, открыв там свое первое отделение после восьмилетнего перерыва, начатого в 2014 году после аннексии полуострова.

Новые отделения Сбербанка включают в себя полдюжины мобильных офисов в Мариуполе. Что касается ВТБ, также находящегося под санкциями с 2022 года, банк объявил об открытии стационарных офисов в Мариуполе до конца года. Глава ВТБ Андрей Костин торжественно открыл первое отделение в оккупированном Луганске в июле.

Еще одним банком, активно работающим на оккупированных территориях, стал Промсвязьбанк. Он первым начал открывать отделения в Донецкой и Луганской областях и сейчас имеет около 400 отделений в этих регионах.

Хотя кроме банков на оккупированных территориях постепенно появляются и другие потребительские компании, многие российские розничные сети и бренды все еще воздерживаются от открытия бизнеса из-за опасений санкций и рисков ведения деятельности в зоне боевых действий. Как отметил один из представителей российского розничного сектора, большинство предприятий считают эти территории непривлекательными из-за низкой покупательной способности населения, где преобладают пенсионеры и работники бюджетной сферы.

Несмотря на это, открытие филиалов на оккупированных территориях для некоторых компаний становится способом демонстрировать патриотизм. К примеру, сеть ресторанов Black Star Burger, совладельцем которой является рэпер Тимати, заявила о планах открыть заведения в Мариуполе и Херсонской области.