Российские банки открывают отделения на оккупированных территориях Украины
Российские государственные банки начали открывать находящиеся под российской оккупацией отделения на территориях Украины. Об этом пишет Financial Times.
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К этому моменту многие крупные российские ритейлеры, банки и другие компании избегали официального присутствия в оккупированном Крыму, а также на территориях Донецкой и Луганской областей. Однако ситуация изменилась — теперь два крупнейших государственных банка России, Сбербанк и ВТБ открывают свои отделения на этих территориях.
Находящийся под западными санкциями с 2022 года Сбербанк уже открыл 130 банкоматов и 48 отделений на востоке и юге Украины, включая полноформатные офисы. Кроме этого, банк вернулся в Крым, открыв там свое первое отделение после восьмилетнего перерыва, начатого в 2014 году после аннексии полуострова.
Новые отделения Сбербанка включают в себя полдюжины мобильных офисов в Мариуполе. Что касается ВТБ, также находящегося под санкциями с 2022 года, банк объявил об открытии стационарных офисов в Мариуполе до конца года. Глава ВТБ Андрей Костин торжественно открыл первое отделение в оккупированном Луганске в июле.
Еще одним банком, активно работающим на оккупированных территориях, стал Промсвязьбанк. Он первым начал открывать отделения в Донецкой и Луганской областях и сейчас имеет около 400 отделений в этих регионах.
Хотя кроме банков на оккупированных территориях постепенно появляются и другие потребительские компании, многие российские розничные сети и бренды все еще воздерживаются от открытия бизнеса из-за опасений санкций и рисков ведения деятельности в зоне боевых действий. Как отметил один из представителей российского розничного сектора, большинство предприятий считают эти территории непривлекательными из-за низкой покупательной способности населения, где преобладают пенсионеры и работники бюджетной сферы.
Несмотря на это, открытие филиалов на оккупированных территориях для некоторых компаний становится способом демонстрировать патриотизм. К примеру, сеть ресторанов Black Star Burger, совладельцем которой является рэпер Тимати, заявила о планах открыть заведения в Мариуполе и Херсонской области.
- Сбербанк находится под санкциями США, Евросоюза, Великобритании, Японии, Австралии, Канады, Швейцарии. С 14 июня 2022 года вступили в силу европейские санкции против Сбербанка и нескольких российских банков. Их отключили от межбанковской системы SWIFT.