Російські банки відкривають відділення на окупованих територіях України

Російські державні банки, серед них Сбєрбанк і ВТБ, відкривають відділення на окупованих територіях України, попри санкції та економічні ризики

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Російські державні банки почали відкривати відділення на територіях України, що перебувають під російською окупацією. Про це пише Financial Times.

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До цього моменту багато великих російських ритейлерів, банків та інших компаній уникали офіційної присутності в окупованому Криму, а також на територіях Донецької й Луганської областей. Однак ситуація змінилася — тепер два найбільших державних банки Росії, Сбєрбанк і ВТБ, відкривають свої відділення на цих територіях.

Сбєрбанк, що перебуває під західними санкціями з 2022 року, вже відкрив 130 банкоматів і 48 відділень на сході й півдні України, включно з повноформатними офісами. Окрім цього, банк повернувся до Криму, відкривши там своє перше відділення після восьмирічної перерви, розпочатої у 2014 році після анексії півострова.

Нові відділення Сбєрбанку включають пів дюжини мобільних офісів у Маріуполі. Що стосується ВТБ, який також перебуває під санкціями з 2022 року, банк оголосив про відкриття стаціонарних офісів у Маріуполі до кінця року. Голова ВТБ Андрій Костін урочисто відкрив перше відділення в окупованому Луганську у липні.

Ще одним банком, який активно працює на окупованих територіях, став Промсвязьбанк. Він першим почав відкривати відділення в Донецькій і Луганській областях і на цей момент має майже 400 відділень у цих регіонах.

Хоча окрім банків на окупованих територіях поступово з'являються й інші споживчі компанії, багато російських роздрібних мереж і брендів усе ще утримуються від відкриття бізнесу через побоювання щодо санкцій і ризики ведення діяльності в зоні бойових дій. Як зазначив один із представників російського роздрібного сектору, більшість підприємств вважають ці території непривабливими через низьку купівельну спроможність населення, де переважають пенсіонери та працівники бюджетної сфери.

Попри це, відкриття філій на окупованих територіях для деяких компаній стає способом демонструвати патріотизм. Наприклад, мережа ресторанів Black Star Burger, співвласником якої є репер Тіматі, заявила про плани відкрити заклади у Маріуполі та Херсонській області.