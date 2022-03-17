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Российские олигархи прячут $213 млрд на офшорных счетах швейцарских банков

Цей матеріал також доступний українською
17.03.2022, 18:24
Российские олигархи прячут $213 млрд на офшорных счетах швейцарских банков - Фото
Фото: depositphotos.com

Швейцарские банки держат на офшорных счетах $213 млрд денег российских клиентов. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой за данные Швейцарской ассоциации банкиров (SBA).

"Часть принадлежит лояльным Кремлю олигархам. Деньги и их деятельность… помогают финансировать войну", — цитирует агентство Маттеа Мейер, сопредседателя социал-демократической партии, которая призывает Швейцарию ограничить любые денежные средства, принадлежащие россиянам, близким к президенту Владимиру Путину и его правительству. 

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Министерство экономики Швейцарии ранее заявило, что у него нет точных оценок по уже замороженным российским активам, поскольку банки только составляют отчеты по швейцарским санкционным спискам.  

SBA подчеркивает, что сумма скрытых российских активов несоизмеримо мала по сравнению с общими активами, находящимися в Швейцарии, которую поколения богатых людей использовало как убежище для своих денег. 

"Доля активов, хранящихся у российских клиентов, вероятно, составляет несколько процентов от общего объема трансграничных активов, депонированных в швейцарских банках", — говорится в заявлении SBA.  

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Роман Брыль
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