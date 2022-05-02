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Российский бизнесмен заявил, что его заставили продать банк за копейки из-за критики войны

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2022, 06:44
Российский бизнесмен заявил, что его заставили продать банк за копейки из-за критики войны - Фото
Фото: EPA

Российский бизнесмен, основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков заявил, что его заставили продать долю в банке за копейки после того, как он публично выступил против войны с Украиной. Об этом он рассказал в интервью The New York Times.

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19 апреля Тиньков опубликовал сообщение в Instagram, в котором назвал вооруженные силы России "говно-армией", а тех, кто поддерживает Россию – "дебилами". На следующий же день администрация президента РФ связалась с менеджментом банка и пригрозила национализацией, если Тиньков останется в акционерах.

После этого Тинькофф Банк объявил о решении провести ребрендинг и отказаться от фамилии учредителя в названии, а на прошлой неделе стало известно, что Тиньков продал свои 35% в Тинькофф Банке группе Интеррос олигарха Владимира Потанина.

"Я не мог торговаться. Это состояние заложника – берешь то, что тебе предлагают, без переговоров", – описал Тиньков продажу акций. По его словам, Потанин заплатил ему не более 3% реальной стоимости этой доли.

"Они заставили меня продать ее из-за моих заявлений. Продал за копейки", – пожаловался банкир. В то же время он выразил благодарность за то, что ему разрешили получить хоть какие-то деньги.

Тиньков также нанял телохранителей после того, как друзья со связями в российских спецслужбах сказали, что ему следует опасаться за свою жизнь. Где он сейчас находится, банкир не рассказал, однако известно, что его яхта La Datcha стоит в одном из портов Мексики.

  • Олег Тиньков ранее входил в число самых богатых бизнесменов и олигархов России, но в 2022 году перестал быть долларовым миллиардером.
  • Компания TCS Group Holding Plc, владевшая банком "Тинькофф", основана в 1999 году и зарегистрирована на Кипре. Сам банк сейчас имеет, по его собственным данным, более 12 млн клиентов в России.
Андрей Водяный
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