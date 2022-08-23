Российский Сбербанк продал "дочку" в Казахстане

Российский Сбербанк уходит с рынка Казахстана из-за текущей "геополитической обстановки" и продал свою казахстанскую "дочку" Сбербанк Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского холдинга "Байтерек".

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Отмечается, что холдинг "Байтерек" покупает дочерний банк российского Сбербанка в Казахстане (ДБ АО "Сбербанк").

В казахстанском холдинге сообщили, что смогут в короткие сроки вернуть банк к полноценной работе и начать финансирование реального сектора экономики Казахстана.

"Сбербанк Казахстан имеет достаточный запас ликвидности, высококачественный кредитный портфель и на протяжении многих лет является одним из ключевых участников финансового рынка Казахстана", – отметили в казахстанском холдинге.

Сбербанк Казахстан – четвертый по величине банк Казахстана после Halyk Bank, Kaspi Bank и Отбасы банк. Его активы по состоянию на апрель 2022 составляли около $6,2 млрд.

В мае стало известно, что Сбербанк из-за санкций собирается продать свою казахстанскую "дочку" Сбербанк Казахстан.

Сбербанк находится под санкциями США, Евросоюза, Великобритании, Японии, Австралии, Канады, Швейцарии. С 14 июня, вступили в силу европейские санкции против Сбербанка и еще несколько российских банков Их отключили от межбанковской системы SWIFT.

Читайте также: В списках седьмого пакета санкций ЕС против РФ Безруков, Машков, Собянин, Сбербанк и Юнармия

Наталия Фреик

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.